Hohenlimburg: Evangelische Gemeinde sammelt Kleiderspenden

Elsey Am 19. Januar startet die jährliche Kleidersammlung der evangelisch-lutherischen Gemeinde Elsey. Die Aktion läuft bis zum 26. Januar

Am Dienstag, 19. Januar, startet die jährliche Kleidersammlung der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Elsey für bedürftige Erwachsene und Kinder. Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung, Bettwäsche, Schuhe, Handtücher und Taschen für Bethel. Bei Spielzeug bittet die Gemeinde, nur Plüschtiere abzugeben. Die Spenden müssen in Tüten oder Säcken verpackt sein, die bei Bedarf auch im Gemeindebüro zu bekommen sind.

Drei Abgabestellen in Hohenlimburg

Bis zum 26. Januar können Kleiderspenden an drei Standorten vor Ort abgegeben werden: Abgabestelle im 2. Gemeindebezirk ist die Kreuzkapelle, Kaiserstraße 67. Abgabezeiten: Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Die Abgabestelle im dritten Gemeindebezirk ist das Paul-Gerhardt-Haus, Auf dem Bauloh. Abgabezeiten: Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 12 Uhr.

Abgeben kann man Kleiderspenden zudem im Martin-Luther-Haus, Freiheitstraße 12, jeweils Montag, Dienstag und Freitag von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr sowie Donnerstag von 12 bis 14 Uhr. Anders als in den Vorjahren ist eine Abgabe der Kleiderspenden für Bethel am Melanchton-Haus in Elsey diesmal nicht möglich.