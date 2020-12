Hohenlimburg: Berliner Ballen für die Einsatzkräfte

Stärkung vor der Silvesternacht: Hohenlimburgs neuer Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann (links) und sein Stellvertreter brachten Berliner Ballen für die Polizeibeamten an der Wache in Hohenlimburg vorbei.

Vor der Silvesternacht brachte der neue Hohenlimburger Bezirksbürgermeister Jochen Eisermann ein Paket "Silvester"-Ballen zu den Einsatzkräften der Polizei in Hohenlimburg und der Feuerwehrwache Ost, zusammen mit Ehefrau Karin Kuschel-Eisermann und dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Mark Krippner (SPD). Ein traditioneller Termin am Jahresende in Hohenlimburg und ein Dankeschön für die Arbeit von Polizei und Feuerwehr in diesem Jahr.

Respekt für den Einsatz

„Während andere heute feiern, müssen die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr Dienst schieben. Und dafür möchte ich ihnen meinen Respekt zollen“, sagt Jochen Eisermann. Sowohl Feuerwehr als auch Polizei bedankten sich für die Aktion: „Es ist eine schöne Geste und die Kollegen werden sich darüber freuen“, so Michael Bischoff, Leiter der Polizeiwache Hohenlimburg. Die Hagener Polizei hat in den Tagen vor dem bevorstehenden Jahreswechsel Kriegsdrohungen erreicht, weshalb sie mit einem großen Aufgebot für eine ruhige Silvesternacht sorgen will. „Angesichts der aktuellen Umstände hoffe ich auf eine ruhige Nacht und wünsche ihnen alles Gute“, so Bezirksbürgermeister Eisermann.