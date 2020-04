Hoffen auf Frühherbst

Redakteurin Yvonne Hinz wünscht dem Theater an der Volme Durchhaltevermögen.

Ein treues Stammpublikum auch nach der Corona-Krise wünscht Redakteurin Yvonne Hinz den Betreibern des Theaters an der Volme.

Besonders freie Spielstätten und freie Künstler gehen am Stock. Bleibt zu hoffen, dass es tatsächlich bald eine spürbare und unbürokratische Förderung seitens der Landesregierung gibt. Und den Betreibern des Theaters an der Volme kann man nur wünschen, dass ihnen ihr Stammpublikum, auf das Indra Janorschke und Dario Weberg so stolz sind, nach der Wiedereröffnung die Treue hält.

Einen kleinen Trost gibt es für die beiden: Im Sommer waren die Zuschauerzahlen im privat geführten Theater in der Kapelle immer überschaubar. Daher drücken wir die Daumen für die Spielerlaubnis ab spätestens Frühherbst. Und auf ein dann gut gefülltes Haus.