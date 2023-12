Wetter Hochwassergefahr: So ist die aktuelle Lage in Hagen

Hagen/Hohenlimburg Die Flusspegel sind bedrohlich hoch und bei vielen kommen Erinnerungen an die Flut 2021 hoch. So ist die aktuelle Lage in Hagen und Hohenlimburg:

Es ist kurz vor Weihnachten. Die Lenne rauscht bedrohlich laut und nur ein paar Zentimeter unter der Brückenkante hinweg. Die Pegel der Flüsse sind durch die starken Regenfälle der letzten Tage in Hagen bedrohlich angestiegen, auf den ersten Blick sieht es aus, als trennten sie an einigen Stellen nur ein paar Zentimeter vom Überlaufen.

Am Heiliabend sinken die Pegelstände ganz leicht. Die Feurewehr hat zunächst keine weiteren Einsätze mehr.

Vom Lagedienst der Feuerwehr hatte es schon am späten Samstagabend (22.30 Uhr) geheißen: „Der hydrologische Dienst des Landesamtes hat uns informiert, dass der Scheitelpunkt der Flüsse gegen 21 Uhr erreicht wurde, sodass die Pegel-Tendent aktuell wieder leicht sinkend ist“, so ein diensthabender Kollege. „Aktuell besteht also keine akute Gefahr, dass die Flüsse übertreten.“

Aktuell (Stand 23.12, 22.30 Uhr) besteht keine akute Gefahr, dass die Flüsse übertreten Lagedienst der Feuerwehr - zur Lage am Samstagabend

In der Nacht rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz im Nahmertal aus und sicherte Häuser mit rund 1000 Sandsäcken Foto: Alex Talash / Hagen

Starke Regenfälle für die nächsten Tage angekündigt

Dennoch sei Vorsicht geboten. Vor allem, weil für die nächste Tage weitere, starke Regenfälle angekündigt sind. „Man kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau abschätzen, wie es sich entwickeln wird. Die Lenne beispielsweise hat aber durch ihre Renaturierung bessere Möglichkeiten, sich auszubreiten“, so der Lagedienst. Ob sie übertreten wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.

Im Lennetal wurde am Mittag eine Straße überflutet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Es gab auch eine Warnung in der Warnapp Nina: Für Sonntag (6 bis 18 Uhr) gilt eine amtliche Unwetterwarnung sowie eine Warnung vor ergiebigem Dauerregen. Zudem bestehe auch weiter Hochwassergefahr.

Am Samstagabend (20 Uhr) wurde beispielsweise in Eckesey an der Volme ein Pegelstand von 251 Zentimetern gemessen, die Meldegrenze für Hochwassergefahr liegt bei 220 Zentimetern. In Altena, dort wird der Pegelstand der Lenne dokumentiert, hat der Wert bereits die 300er-Marke überschritten: Gegen 20 Uhr wurden dort 324 Zentimeter gemessen, die Meldegrenze liegt bei 190.

Häuser geflutet - Feuerwehr in der Nacht im Großeinsatz

In der Nacht zu Samstag war es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen, weil ein Löschteich in Hohenlimburg übergetreten war und einige Straßen geflutet hatte. Auch Häuser waren betroffen. Die Feuerwehr baute unter anderem mit Sandsäcken Sperren auf, um die Wohnhäuser in der Nahmer zu schützen und spülte Geröll von den Straßen. Man sei besser auf derartige Ereignisse vorbereitet und könne dementsprechend schnell reagieren, sagte Michael Funke, Hochwasser-Experte bei der Feuerwehr Hagen.

Die Feuerwehr behält die Lage stetig im Blick und überwacht parallel die Pegelstände der Flüsse, um rechtzeitig reagieren zu können.

Am Mittag an der Lenne: Der Fluss hat sich dramatisch ausgebreitet. Foto: Michael Kleinrensing / WP

