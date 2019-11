Christine Faltus ist Gründerin der Hebammenpraxis Hohenlimburg, die sie nun gemeinsam mit Almuth Wolff betreibt.

1. Warum haben Sie sich zur Gründung Ihrer Praxis entschlossen?

Wie Almuth Wolff habe auch ich am Evangelischen Krankenhaus Elsey gearbeitet. Als dieses 2009 schloss, wollte ich den Beruf trotzdem weiter ausüben und so hatte ich mit einer Gruppe Kolleginnen vor, sich zusammenzuschließen. Das hatte sich leider erst einmal zerschlagen und ich bin alleine übrig geblieben – wollte dies aber trotzdem. Ich war jung, gerade erst Anfang 20, hatte noch nicht so viel Berufserfahrung, war allein, natürlich war dies keine leichte Zeit. Aber ich hatte Glück und durch meine Festanstellung zuvor ein gutes Netzwerk aufgebaut – das ist in diesem Job nicht selbstverständlich.

2. Die Rahmenbedingungen für Hebammen sind sehr schwierig geworden. Warum lohnt sich der Beruf trotzdem?

Wer den Job bei diesen Rahmenbedingungen macht, der macht ihn, weil er ihn liebt. Wenn das nicht so ist, bleibt man heute nicht dabei. Man beschäftigt sich sehr intensiv mit Menschen. Viele wachsen einem ans Herz. Ich habe es nicht bloß mit Akten zu tun, die ich nach Feierabend beiseite legen kann. Ich begleite Menschen in einer der wichtigsten Phasen ihres Lebens.

3. Welche Eigenschaften muss eine gute Hebamme alles mitbringen?

Die meisten haben ein falsches Bild vom Beruf. Der Hauptpatient ist die Mutter und nicht das Baby, dessen sollte man sich bewusst sein. Mann muss die Bereitschaft mitbringen, sehr viel Zeit für den Beruf zu opfern. Man arbeitet mit Menschen, viele sind unkompliziert, aber das ist zuweilen auch ganz anders. Robustheit und Kritikfähigkeit ist deshalb auch wichtig. Man sollte Nerven haben wie Drahtseile, um auch in den kritischsten Situationen die Ruhe bewahren zu können. Und man sollte sich bewusst sein, dass ein Kind auch einmal nicht gesund oder tot zur Welt kommt.