Hagens Grüne finden pünktlich zur Wahl neuen Geschäftsführer

Dass die verbliebenen Fußabdrücke von Hubertus Wolzenburg im Fraktionsgeschäftsführer-Büro der Hagener Grünen durchaus stattlich ausfallen, konnte Christoph Nensa kaum überraschen, als er im November dort seinen Schreibtisch einräumte. Schließlich wusste der 43-Jährige, der bereits sei drei Jahren in Hagen wohnt und sich seitdem im Vorstand des Grünen-Kreisverbandes engagiert, ganz genau, worauf er sich in der neuen Rolle einlässt.

Als Geschäftsführer einer Ratsfraktion agiert Nensa ähnlich wie seine Kollegen der übrigen Parteien und Wählergemeinschaften stets an den Nahtstellen zwischen Politik, Verwaltung, Stadtkanzlei, den verschiedenen Gremien und natürlich den Mandatsträgern und sachkundigen Bürgern der eigenen Fraktion: „Ich sehe mich vor allem als Unterstützer der Ratsfraktion, der die politische Arbeit vorbereitet, Themen ausguckt, die wichtig sind, und stets Vorschläge unterbreitet, mit welchen Instrumenten sich konstruktive Initiativen umsetzen lassen.“

Faktenbasis für Argumentationen

Ein Job, in dem sich sein Vorgänger Wolzenburg nach fast zwei Jahrzehnten auf dem Posten den durchaus respektvoll gemeinten Ruf einer grauen Eminenz im Politikbetrieb des Hagener Rathauses erarbeitet hatte. Aufgrund seiner Erfahrung in der Zusammenarbeit mit diversen Oberbürgermeistern und politischen Partnern hatte er einen untrüglichen Instinkt dafür entwickelt, welche Fakten tatsächlich relevant sind – eine Qualität, die den Grünen-Mandatsträgern in der Sacharbeit häufig den maßgeblichen Argumentationsvorsprung in den Diskussionen verschafft.

Genau auf diesem Terrain muss sich Christoph Nensa, der mit seinem Lebensgefährten in der Boelerheide lebt und bevorzugt mit dem Fahrrad unterwegs ist, wenige Monate vor den anstehenden Kommunalwahlen jetzt möglichst schnell orientieren und festen inhaltlichen Boden unter die Füße bekommen. „Der Zeitpunkt ist sicherlich eine Herausforderung“, weiß der studierte Historiker, dass nach dem Urnengang 2020 von ihm obendrein erwartet wird, der im Herbst neu zu formierende Fraktion die entscheidende Peilung für die neue Wahlperiode zu verschaffen.

Über Berlin und Düsseldorf nach Hagen

Christoph Nensa bringt politische Erfahrung aus Berlin und Düsseldorf mit. Foto: Michael Kleinrensing / WP

„Für uns ist diese Nachfolgelösung ein Glücksfall“, betont Fraktionssprecher Jochen Riechel und formuliert die Erwartung, dass ein Fraktionsgeschäftsführer eine politische Denke mit eigenen Ideen mitbringe. „Er muss das Rückgrat haben, der Fraktion auch mal Feuer unter dem Hintern zu machen.“ Eine Rolle, für die Nensa aufgrund seiner bisherigen Erfahrungen auf dem Politik-Parkett durchaus das notwendige Rüstzeug mitbringt. Der gebürtige Herner bewegte sich in seiner damaligen Heimat bereits als Jugendlicher auf dem politischen Terrain, bevor er schließlich in der Bundeshauptstadt für die Grünen in die Oppositionsarbeit einstieg.

Sein weiterer Werdegang führte ihn zurück nach NRW in die Landeshauptstadt, wo er zunächst für das Umweltministerium und zuletzt im Büro von Ex-NRW-Umweltminister Johannes Remmel arbeitete.

Entsprechend politisch konditioniert, setzt Nensa auch in Hagen voll auf den Wandel in der Mobilitäts- und Klimapolitik: „Wir brauchen bei Themen wie der Verkehrswende mehr Durchschlagskraft – aus den zahlreichen Papieren muss jetzt die Umsetzung folgen“, setzt der neue Grünen-Fraktionsgeschäftsführer darauf, dass künftig in Hagen Verkehrsplanung niemals mehr ohne den Blick auf den Fußgänger- und Radverkehr stattfindet. „Zudem muss die Stadt nicht zuletzt angesichts der Fridays-for-future-Aktivitäten Themen wie Photovoltaik und Dachbegrünung systematisch in den Bebauungsplänen hinterlegen.“

Hoffen auf Grünen-Dezernenten

Ein Anspruch, der sich mit den Hoffnungen des Fraktionssprechers vollkommen deckt: „Die grüne Handschrift muss wieder sichtbarer werden“, möchte Riechel dies keineswegs als Absage an die bestehende Ratsallianz verstanden wissen. „Von den etwa 180 Einzelforderungen in unserem Wahlprogramm konnte ein großer Teil in dieser politischen Konstellation umgesetzt werden“, sieht er für die Grünen in der Partnerschaft mit CDU, FDP und Hagen Aktiv die notwendige inhaltliche Durchschlagskraft gewährleistet.

Und vielleicht, so die Zukunftsforderung von Riechel, kommt ja bald auch noch ein grüner Umweltdezernent hinzu. Der würde dann an den stattlichen Fußstapfen von Ruheständler und Omni-Talent Christian Schmidt gemessen – ähnlich wie Christoph Nensa jetzt erst einmal aus dem Schatten von Hubertus Wolzenburg heraustreten muss.