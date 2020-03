Seit 21 Jahren gilt er als die Idealbesetzung für die Rolle des Ersten Bürgermeisters. Mit 41 Jahren Ratserfahrung kann man ihn zweifellos als den Grandseigneur der Hagener Politik bezeichnen. Ein Mann voller Erfahrungen, der sich seit Jahrzehnten stets trittsicher und kompetent zwischen dem Kultur- und Sportparkett bewegt.

78 Jahre wird Hans-Dieter Fischer – Pardon: Dr. Hans Dieter-Fischer – in diesem Jahr alt. Und dennoch will er es in diesem Herbst noch einmal wissen: Wenn am 13. September die Hagener aufgerufen sind, einen neuen Rat zu wählen, tritt der stramme CDU-Mann erneut an: „Meine Ortsunion Mittelstadt hat mich gebeten, noch einmal zu kandidieren.“

Infobox Bürgermeister mit Faible für historische Krimis Die Einschränkungen der Corona-Krise treffen auch den Familienmenschen Hans-Dieter Fischer hart. Zum Schutz seiner eigenen Gesundheit meidet er in diesen Tagen den Kontakt zu seinen sechs Enkelkindern. „Stattdessen gehe ich meine Runden durch den Funckepark und über den Höing.“ Außerdem kommt der leidenschaftliche Krimi-Fan endlich einmal dazu, jene Titel zu lesen, die er sich schon seit Jahren vorgenommen hat. „Als Philologe interessieren mich dabei besonders historische Krimis“, empfiehlt er vor allem Werke von Robert Harris.

Eine Entscheidung, die sich „Der Allererste“, wie er nach all den Jahren an den Seiten der Oberbürgermeister Horn, Demnitz, Dehm und Schulz augenzwinkernd und respektvoll genannt wird, nicht leicht gemacht hat. Doch nach entsprechender Abwägung im Familienrat hat Fischer, der zum Ende der Wahlperiode dann immerhin schon auf sein 83. Lebensjahr blickt, aber bis heute die Aura eines britischen Aristokraten ausstrahlt, entschieden, es diesmal als Kandidat ohne Wahlkreis zu versuchen: „Als alter Knabe fühle ich mich noch immer geistig fit, Kopf und Körper geben das noch her“, hat seine Selbstprüfung ergeben. Der ehemalige Handballer, Fußballer und Basketballer glaubt, seine Kräfte überblicken und dosieren zu können.

„Ruhender Pol der Hagener CDU“

Hans-Dieter Fischer (77) gehört bereits seit 41 Jahren dem Hagener Rat an und will es auch in diesem Jahr noch einmal wissen. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Zuletzt war er immer für den Wahlkreis Mittelstadt/Oberhagen angetreten – ein Terrain, auf dem er dem politischen Gegner aus dem sozialdemokratischen Lager beim Ringen um das Direktmandat nie den Rang ablaufen konnte. Doch die Partei sorgte stets dafür, dass der besonnene Vermittler über einen sicheren Listenplatz dennoch den Einzug in den Rat schaffte. Den Grund für diese wertschätzende Geste formulierte einst kein Geringerer als der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert: „Fischer ist der ruhende Pol der Hagener CDU.“ Eine Qualität, die dem gebürtigen Hasper auch in diesem Jahr ein sicheres Ticket in den Rat bescheren dürfte: „Ich denke, dass die Partei daran denken wird, mir einen sicheren Listenplatz zu geben.“

Und natürlich hofft Fischer, der dies taktisch-bescheiden allerdings nie so formulieren würde, ebenso darauf, dass er erneut als Erster Bürgermeister gefragt sein wird. Denn seine Auftritte als Repräsentant der Stadt bei Veranstaltungen, Jubiläen sowie Familienfeiern von Hochbetagten, Jubelpaaren und kinderreichen Familien mit Bundespräsidenten-Patenschaft sind für den 77-Jährigen keineswegs lästige Pflicht, sondern echte Passion: „Das Amt macht mir Freude und ich lerne viel über die Hagener.“ Allerdings möchte er sich angesichts der künftigen Mehrheitsverhältnisse im Rat, wo absehbar vor allem Grüne und AfD die Gewichte verschieben dürften, sich an Spekulationen über seine künftige Rolle nicht beteiligen.

Zwischen Hochschule und Karneval

Der promovierte Germanist hat sich sein Leben lang auf universitärem Terrain bewegt. Bis 2007 kümmerte er sich noch an der TU Dortmund als akademischer Direktor um seine Studenten. Ein Titel, der letztlich dazu führte, dass die von ihm hochgeschätzten Hagener Karnevalisten den ewigen Anzugträger zum „Akademischen Kleiderständer“ tauften. Eine Bezeichnung, über die der leidenschaftliche Familienmensch und sechsfache Großvater heute herzlich lachen kann. Wobei ihm der Professoren-Titel für seine Vita sicherlich mehr geschmeckt hätte. Doch dieser finale Ritterschlag blieb ihm bis zuletzt verwehrt. Dass den ehemaligen Landtagsabgeordneten dieses verpasste Karriereziel stets arg gefuchst hat, würde er zwar nie bestätigen – aber auch nicht dementieren.

Kritische Untertöne, dass er nicht bereit sei, der Jugend den Weg freizumachen, kontert Fischer, der bis heute gerne mit seinem Doktor-Titel angesprochen wird, mit der Gelassenheit des Alters: „Ich habe mich umgehört, ob Interesse bestehe – mir sind keine Namen genannt worden.“ Und so bereitet er sich auch zum Ende seines achten Lebensjahrzehnts darauf vor, nicht bloß im Hagener Rat, sondern auch wieder im Kultur- und Sportausschuss mit seiner Erfahrung und moderaten Tönen eine konstruktive Rolle spielen zu können.

Hoffen auf sicheren Listenplatz

Allerdings möchte er künftig seinen Posten beim Regionalverband Ruhr zugunsten des Hagener CDU-Kreisvorsitzenden Christoph Purps aufgeben. Dieser soll künftig für die Hagener Union einen Sitz im Ruhrparlament übernehmen. Eine Geste an passender Stelle, die sicherlich auch dafür sorgen dürfte, dass Fischer beim Aufstellen der Ratsliste 2020 sich tatsächlich auf einem aussichtsreichen Platz wiederfindet . . .