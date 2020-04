Hagener von Polizei erwischt: Illegales Rennen mit Tempo 160

Hagen/Schwerte. Ein Hagener ist von der Polizei bei einem illegalen Autorennen erwischt worden. Er war mit bis zu Tempo 160 unterwegs,

Das ist ein trauriger Rekorde: Mit Tempo 160 hat die Polizei Schwerte einen Hagener bei einem illegalen Autorennen aus dem Verkehr gezogen.

Zuvor hatten die Beamten ein wirklich gute Gespür bewiesen, als ihnen gegen 23.35 Uhr am Montagabend an der Kreuzung Ruhrtalstraße/Westhofener Straße zwei verdächtige Fahrzeuge auffielen: ein VW Golf und ein Ford Focus. Unauffällig folgten die Einsatzkräfte den beiden Wagen, die sich in der Folge mit stark überhöhter Geschwindigkeit offensichtlich ein Rennen über die Westhofener Straße und die Hagener Straße lieferten. Dabei erreichten sie zum Teil 160 km/h.

In einem Wendehammer hielten die Fahrzeuge an. Daraufhin kontrollierten die Polizeibeamten die beiden Fahrer. Gegen den Hagener (24) und den Iserlohner wurden Strafverfahren eingeleitet.