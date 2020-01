Hagen/Dortmund. Bei einem Straßenrennen ist ein 26-jähriger Hagener von der Polizei in Dortmund erwischt worden.

Hagener Raser mit 118 km/h in der Dortmunder City erwischt

Ein 26-jähriger Hagener ist in der Nacht zum vergangenen Samstag mit 118 Stundenkilometern von der Dortmunder Polizei auf der Evinger Straße in Dortmund wohl bei einem Straßenrennen erwischt worden.

Nach zahlreichen Beschwerden über Raser und Lärm durch laute Motoren und Auspuffanlagen in der Dortmunder Innenstadt kontrollierte die Polizei in mit Videotechnik ausgestatteten Zivilfahrzeugen und an häufig wechselnden Kontrollstandorten. Bei dem Raser bestand der Verdacht, an einem illegalen Rennen teilgenommen zu haben. Die Polizei stellte den Führerschein und den BMW des 26-jährigen Hageners sicher. Nach Paragraf 315d (verbotene Kraftfahrzeugrennen) des Strafgesetzbuches droht bis zu zwei Jahre Haft oder eine Geldstrafe. In der Dortmunder Innenstadt gibt es immer wieder Probleme mit illegalen Rennen und mit Rasern. Zwei weitere Fahrer fielen in besagter Kontrollnacht besonders auf. Einer mit 142 Stundenkilometern, wo 80 erlaubt waren. Und einer mit 110 Stundenkilometern, wo 50 erlaubt waren.