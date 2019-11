Der polizeibekannte Hagener hatte im Internet eine Drohung gepostet. Daraufhin rückte am Samstagmorgen um halb acht das SEK bei ihm an.

Hagener nach Online-Drohung mit Schusswaffe festgenommen

Die Drohung eines polizeibekannten Hageners hat am Samstagmorgen für einen größeren Einsatz in Oberhagen gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, habe der 31-Jährige in sozialen Online-Netzwerken gepostet, dass er eine Schusswaffe einsetzen wollte.

Die Adresse des Hageners hatte die Polizei schnell ermitteln können, daraufhin umstellten Einsatzkräfte das Haus an der Jägerstraße. SEK-Beamte nahmen den 31-Jährigen schließlich widerstandslos fest.

Die Kriminalpolizei begann mit der Durchsuchung der Wohnung und ermittelt jetzt die Hintergründe des Geschehens. (red)