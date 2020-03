Den Hagener Handwerkern brechen die Aufträge weg. Auf 45 Prozent beziffert Michael Harde, Geschäftsführer der Firma Stegemann und stellvertretender Obermeister der Malerinnung Hagen, den Umsatzrückgang seit Beginn der Corona-Krise. „Die Rezession wird nachhaltig sein und die Existenz der Betriebe stärker bedrohen als die Kontaktsperre.“

In einem offenen Brief an Oberbürgermeister Erik O. Schulz, Baudezernent Henning Keune sowie den Hagener Landtagsabgeordneten Wolfgang Jörg fordert Harde deshalb zu einer sofortigen Ausweitung der öffentlichen Investitionen auf. „Machen Sie mit uns bei allen verantwortlichen Stellen Druck“, lautet sein dramatischer Appell an die in und für Hagen tätigen Politiker. Vor allem die Stadt Hagen, seit jeher ein verlässlicher Auftraggeber für die heimischen Handwerker, nimmt er in die Pflicht: „Wir kriegen keine Aufträge mehr. Es kommt nichts mehr.“

Die Handwerker seien durchaus dankbar für das Maßnahmenpaket von Bund und Ländern, so Harde. Kredite, Stundungen und Zuschüsse könnten den Betrieben bei kurzfristigen Liquiditätsproblemen und vorübergehendem Umsatzausfall tatsächlich helfen. Allein im Maler- und Lackiererhandwerk rechne aber jedes zweite Unternehmen in den nächsten sechs Wochen mit Umsatzausfällen von über 50 Prozent. Die Investitionsbereitschaft in Industrie, Handel, Gastronomie und Privatwirtschaft werde durch die Krise auf längere Zeit sinken, ist Harde überzeugt: „Und die staatlichen Hilfen werden wir ja irgendwann zurückzahlen müssen. Auf Dauer hilft uns nur eines: Arbeit, Arbeit, Arbeit.“

Investitionsstau auflösen

Michael Harde ist Geschäftsführer der Stegemann GmbH und stellvertretender Obermeister der Maler-Innung Hagen. Foto: Stegemann GmbH

Die öffentlichen Einrichtungen wie Schulen und Sportstätten seien die letzte Stütze der Branche, so Harde. Gleichzeitig bestehe hier ein erheblicher Investitionsstau. Wenn man diesen beherzt auflöse, schaffe man eine Win-Win-Situation für das Handwerk und die gesamte Bevölkerung: „Unsere Unternehmen benötigen keine Kredite und kein Kurzarbeitergeld. Wir benötigen Aufträge.“ So könnte der Staat auf manches Hilfspaket verzichten und würde als Gegenleistung eine sanierte Schule oder eine generalüberholte Turnhalle bekommen. Kritische Infrastrukturen, auch die Krankenhäuser, würden langfristig ertüchtigt. Konkret fordert Harde, anstehende Baumaßnahmen zu beschleunigen und unbürokratisch zu beauftragen. Genehmigungsverfahren, etwa die Sondernutzungserlaubnis für Gerüstbau, sollten verkürzt werden: „Reduzieren Sie Bürokratie, die ehrliche Arbeit erschwert“, appelliert er an die Politik. Zudem sollte die Stadt Hagen angesichts der Schwere der Krise auf umständliche Ausschreibungsverfahren verzichten und regionale Betriebe bevorzugen. „Wenn wir heute telefonisch einen Auftrag erhalten, dann sind wir morgen zur Stelle.“

Eine solch unkomplizierte Vorgehensweise mochte Henning Keune dem besorgten Handwerksmeister denn doch nicht zusagen. Allerdings könne er die Nöte des Handwerks in dieser Zeit gut nachvollziehen, sagte der Stadtbaurat: „Ich versichere, dass die Stadt Hagen nach derzeitigem Stand Handwerkerleistung auch weiterhin planmäßig abruft.“ Inwieweit es zu zusätzlichen Maßnahmen kommen könne, sei von einer Vielzahl von Faktoren abhängig und werde einzelfallabhängig geprüft. Auch der heimische Landtagsabgeordnete Wolfgang Jörg (SPD) gibt Harde prinzipiell Recht. Allerdings gebe es bei der Auftragsvergabe gesetzliche Vorschriften, über die sich eine Kommune auch in Krisenzeiten nicht einfach hinwegsetzen könne: „Ich will die Anregungen von Herrn Harde dennoch gern in Düsseldorf zur Sprache bringen.“

Hygiene steht im Vordergrund

Michael Harde wünscht sich indes greifbare Maßnahmen. Denn auch Privatkunden würden Aufträge derzeit aus Angst vor Kontakten stornieren und die Existenznöte der Betriebe damit verschärfen. Dabei könne man sich auf das heimische Handwerk verlassen. Die Betriebe würden sich bestens mit den Hygienevorschriften auskennen und diese strikt befolgen. Viele Arbeiten könnten ausgeführt werden, ohne dass es zu einem persönlichen Kontakt zwischen Kunde und Handwerkern komme.

Vor allem aber müssten staatliche Stellen jetzt in Handwerksleistungen investieren statt in Kurzarbeiter- oder Insolvenzgeld, sagt Harde: „Wir würden als Gesellschaft gestärkt aus der Krise hervorgehen.“