Hagener liefert Text für Jubiläumssong der Münchner Freiheit

Für ihn ist es ein bisschen wie ein Déjà-vu: Vor 20 Jahren arbeitete der aus Hagen stammende Songwriter Rainer Thielmann schon einmal mit der Schmuse-Popband Münchner Freiheit („Ohne dich schlaf ich heut’ Nacht nicht ein“, „Tausendmal Du“) zusammen, jetzt wiederholt sich das Ganze. Der 54-jährige Künstler und Dichter hat den Text für die neue Single der populären Band geschrieben. „Immer wieder“ erscheint passenderweise am 14. Februar – am Valentinstag.

Über 3000 Liedtexte verfasst­

Der gebürtige Hagener, der vor 14 Jahren mit seiner Lebenspartnerin in den bayrischen Chiemgau gezogen ist, hat mittlerweile über 3000 Liedtexte­, unter anderem für Udo Jürgens, geschrieben.

2018 gewann er den renomierten „German Songwriting Award“ in der Kategorie Songtext.

Wie es dazu kam, dass Rainer Thielmann nun den Auftrag bekam, den Text für den Jubiläumssong der Münchner Freiheit zu schreiben? Die Band feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen.

Schöne Komposition

„Ich kenne den Bassisten der Münchener Freiheit, Michael Kunzi, schon eine halbe Ewigkeit. Ich hab’ früher bereits einen Song geschrieben, der auf einem älteren Album der Band veröffentlicht wurde“, erzählt Rainer Thielmann. „Vor ein paar Wochen fragte mich Micha, ob ich ihn unterstützen könnte, weil er zwar eine schöne Komposition hätte, ihm textlich dazu aber im Moment nichts einfiele. Das Lied solle­ die nächste Single der Münchener Freiheit werden.“

Die balladeske Musik inspirierte Thielmann sofort. „Die Musik ist durch Sehnsucht geprägt, extrem melodisch und eingängig, mit schönen Harmonien“, schwärmt der 54-Jährige.

Kleine Alltagsgeschichte

Und worum geht es im Jubiläumssong „Immer wieder“? „Der Song erzählt eine kleine Alltagsgeschichte. Ein Mann fiebert täglich dem einen Moment entgegen, seiner Traumfrau erneut zu begegnen, wagt es aber nie, sie anzusprechen. Beide gehen immer aneinander vorbei.“

Der Song sei in der ursprünglichen Demo-Version wesentlich länger gewesen und hätte mehr Text gehabt als jetzt in der endgültigen Fassung. „Das ist natürlich schade, doch um eine Chance in Radio und Fernsehen zu haben, muss heutzutage alles extrem kompakt und auf den Punkt gebracht sein“, sagt der Musikexperte. „Trotzdem gehe ich davon aus, dass ,Immer wieder’ ein Hit wird", so der Songwriter optimistisch.