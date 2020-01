Hagen. Die Frage „Liebst du deinen Nächsten? Oder nur noch dich selbst?“ stellen die Kirchen in Hagen in den Mittelpunkt ihres Neujahrsempfangs.

Hagener Kirchen fordern mehr Raum für Mitmenschlichkeit ein

Nachdenkliches, zum Teil Besorgniserregendes, aber auch Optimistisches nahmen die etwa 150 Gäste des ökumenischen Neujahrsempfangs von Evangelischem Kirchenkreis Hagen und Dekant Hagen-Witten am Samstag mit auf dem Heimweg. Eine fordernde Gefühlsgemengelage, die angesichts der Fragestellung „Liebst Du Deinen Nächsten? Oder nur noch dich selbst?“ kaum anders zu erwarten war.

Infobox OB Schulz lobt Ehrenamt Gastgeber Erik O. Schulz betonte in seinem Grußwort, dass die christlichen Kirchen als Sprachrohre für Gerechtigkeit, Frieden und Geschwisterlichkeit wichtige Zeichen für den Umgang der Hagener miteinander setzten: „Wir müssen zu einer versöhnlichen Verschiedenheit in der Stadt finden.“ Die wachsende Individualisierung und Ich-Bezogenheit, so der Oberbürgermeister weiter, sei in allen Institutionen, die sich um das Gemeinwesen bemühen, spürbar. Dennoch kümmerten sich 50.000 Bürger in Hagen ehrenamtlich um die Stadtgesellschaft und damit um ihre Nächsten. Dies geschehe allerdings „meistens ganz still und leise“. Daher der Appell von Schulz: „Wir müssen mehr darüber sprechen, um Nachahmer zu motivieren und es ihnen gleich zu tun.“

Turnusmäßig hatte Dechant Norbert Bathen, der seine Führungsrolle in der katholischen Kirche in diesem Jahr abgibt, das inhaltliche Feld diesmal Superintendentin Verena Schmidt überlassen. Die leitende Theologin des Evangelischen Kirchenkreises nutzte angesichts der zunehmenden Respektlosigkeiten im Alltag, der Bedrohung von Rettungskräften, Mandatsträgern und Journalisten sowie des rauer werdenden Tons in den Sozialen Netzwerken die Chance zu mahnen: „Demokratie hat nur Bestand durch das doppelte Prinzip von Rechten und Pflichten.“

Gemeinwohl gerät aus dem Blick

Zuvor hatte sie in einer Bestandsaufnahme zum Zeitgeist diagnostiziert, dass zwar das Gros der Menschen sich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bekenne, jedoch die eigenen Rechte immer häufiger vor die moralischen Verpflichtungen stelle, Verantwortung auf andere abschiebe und Begriffe wie Grundpflichten und Gemeinwohl zunehmend verpönt seien: „Die Verfolgung von Rechten ohne eigenes Verantwortungsbewusstsein kann in ein Wirrwarr führen“, blickte sie vor allem kritisch auf den Mangel an Ethik im Internet.

Gedanken, die in einer sich anschließenden Talk-Runde mit Praktikern und ihren Alltagserlebnissen vertieft wurde. Hagens Feuerwehrchef Veit Lenke berichtete von Aggressionen gegenüber seinen Leuten, nur weil bei einem Einsatz mal eine Hofeinfahrt zugeparkt wird: „Diese Anfeindungen machen einen fassungslos“, forderte er mehr Respekt ein. Frank Bessler, Ärztlicher Leiter des Geschäftsbereichs Medizin bei der Evangelischen Stiftung Volmarstein, erinnerte an Attacken auf Mediziner und Pflegepersonal: „Es ist zwar nicht mehr geworden, aber die Vehemenz hat deutlich zugenommen.“ Selbst im Beschwerdewesen werde nicht mehr konstruktiv kritisiert, sondern meist bloß angefeindet.

Beobachtungen, die Prof. Stefan Stürmer, Dekan der Fernuni-Fakultät Psychologie bestätigte: „Übergriffe sind nicht unbedingt mehr geworden, aber öffentlicher und gereizter im Umgang. Im Netz gibt es nicht mehr den Mitmenschen, sondern nur noch den anderen.“ Hagens Jugendamtsleiter Reinhard Goldbach, die Hohenlimburger Grundschulleiterin Anja Krüselmann und „ZeitRaum“-Beratungsstellenleiterin Elsbeth Wilbrand-Behrens erzählten wiederum von Eltern, die zunehmend Verantwortung an die Schulen zu delegieren zu versuchen, von Cybermobbing, weil Kindern die medienpädagogische Erziehung und Orientierung fehlt, oder der mangelnden Bereitschaft, den Gegenüber überhaupt verstehen zu wollen.

Respekt und Zuhören eingefordert

Thesenartige Eckpunkte einer alarmierend klingenden Ist-Zustandsbeschreibung, der die Diskutanten mit Appellen zu Respekt und Wertschätzung, Zuhören, Werteorientierung, aber auch mit der Fähigkeit zur Selbstkritik zu begegnen versuchten. Reichlich Denkanstöße, über die sich die Gäste im Ratssaal beim anschließenden Mittagssnack angeregt austauschen konnten.