Hagen-Mitte. Das Kinderwunschzentrum am Volkspark ist ein Ort, an dem für viele Paare lange Leidenszeiten enden. Die Erfolgsquote ist des Zentrums macht Mut.

Hagener Kinderwunschzentrum: Und der Traum wird doch wahr

Da war diese eine Party in einem Freundeskreis, von der Dr. Birgit Lühr erzählt. Vier Paare, drei davon hatten zuletzt Kinder bekommen – das vierte nicht. Als die Männer alle ein paar Bier intus haben, will einer einen freundschaftlich-frotzelnden Spruch machen und sagt zu dem kinderlosen Freund: „Wann ist es eigentlich bei euch mal so weit? Oder soll ich mich mal um deine Frau kümmern?“ Ein Tiefschlag, der den ohnehin leidenden Mann nur noch tiefer in eine persönliche Krise stürzte. Ihm und seiner Frau wollte sich der jahrelange Kinderwunsch einfach nicht erfüllen.

Szenen wie eben beschrieben kennt Dr. Birgit Lühr zuhauf. Sie ist, wenn man so will, zum Glück in vielen dieser Fälle das Ende einer langen Leidenskette. Lühr ist die Leiterin des Hagener Kinderwunschzentrums „Freyja“, das vor vier Jahren am Volkspark eröffnet wurde. Lühr, die hier in der fünften Etage des Gebäudes, in dem auch die Deutsche Bank beheimatet ist, ein Wagnis einging, wurde extrem überrascht. „Der Standort läuft sehr gut“, freut sich Lühr. „Ich bin überrascht, wie gut das Kinderwunschzentrum hier angenommen wird.“

Dr. Birgit Lühr ist die Leiterin des Kinderwunschzentrums in Hagen. Foto: WP

Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Zentrum bislang nur eine reine Privat-Praxis. Das ist eigentlich nicht in Lührs Sinne, aber es gibt derzeit keine Genehmigung für eine Kassen-Zulassung. Laut den Krankenkassen ist ein Kinderwunschzentrum mit Kassen-Zulassung im Umkreis von 80 Kilometern ausreichend. Und das nächste ist in Dortmund. Dennoch erhalten Paare Bezuschussungen aus einem NRW-Fonds, wenn sie in Hagen die Kinderwunschbehandlung durchführen lassen. Sie kann letztlich zwischen 15.000 und 20.000 Euro kosten. Für gesetzlich Versicherte würden in einem dafür zugelassenen Zentrum die Hälfte der Kosten übernommen.

Dr. Birgit Lühr und ihr Team haben eine hohe Erfolgsquote. Die Zahlen, die in Hagen erreicht werden, machen Mut. All jenen, die glauben, dass sie doch keine Kinder mehr kriegen können. „80 Prozent der Paare, die zu uns kommen, werden innerhalb von drei Behandlungsrunden schwanger“, sagt Lühr. Sehr vereinfacht könnte man sagen, dass bei der Behandlung Eizellen entnommen, befruchtet und wieder eingesetzt werden. Aber so einfach ist das nicht. Denn wer durch die Tür des Kinderwunschzentrums kommt, erfährt noch andere, wichtige Dinge über sich, deren Veränderung der Schlüssel zum Kindertraum sein können.

Ernährungstechnischer Teufelskreis stoppt die Fortpflanzung

„Es gibt mehrere Faktoren, die ausschlaggebend sind“, sagt Lühr. Umweltbelastungen durch Pestizide oder Antibiotika beispielsweise. Oder eine schlechte Ernährungsweise. „Obwohl wir in einer Überflussgesellschaft leben, haben viele Menschen starke Mangelerscheinungen“, sagt Birgit Lühr. Ein Beispiel sei das Thema Fleischkonsum. In Deutschland gibt es Studien zufolge über sieben Millionen Vegetarier. Der Frauen-Anteil darunter liegt bei 70 Prozent.

Ein wesentlicher Treiber der Reproduktion des Menschen seien Proteine, sagt Lühr. Und die seien in Fleisch natürlich zuhauf vorhanden. Das Problem allerdings an dem handelsüblichen Fleisch, was der Großteil der Bevölkerung esse, sei der hohe Anteil an Antibiotika, meint Lühr. Es werde also Fleisch gegessen, dass gar kein richtiges Fleisch mehr sei. Ein ernährungstechnischer Teufelskreis, der sich auf die Fähigkeit, Kinder zu kriegen, auswirke. Dazu kommen Faktoren wie Stress-Level oder die Arbeits-und Alltagsbelastung.

Oft sind es kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann

Zehn bis 15 Prozent der Paare, so sagt Birgit Lühr, hätten einen unerfüllten Kinderwunsch. Teilweise verbergen sich hinter den einzelnen Fällen lange Leidenszeiten. Eine Frau wurde zuletzt mit 36 Jahren schwanger, nachdem sie genau das mit ihrem Partner elf Jahre vergeblich versucht hatte. Jetzt ist das gemeinsame Kind auf der Welt, nachdem das Paar den Gang in das Kinderwunschzentrum in Hagen angetreten hatte. „Es sind oft kleine Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das ist von Fall zu Fall sehr verschieden und deswegen kann man nicht pauschal von nur einer Behandlungsmethode sprechen“, sagt Birgit Lühr.

Das Bild zeigt einen mit flüssigem Stickstoff gefüllten Behälter, der zum Einfrieren von Eizellen benutzt wird. d Foto: Martti Kainulainen / dpa

Zyklusmonitoring, Insemination, Eizellenbefruchtung im Reagenzglas, Einfrieren von Eizellen, Spermienextraktionen oder klassische Samenspenden – das ist nur ein Auszug des Portfolios des Kinderwunschzentrums Hagen und zeigt wie vielseitig das Thema ist.

Technik hat ihren Preis

Dass das Kinderwunschzentrum in Hagen so hervorragend funktioniere und angenommen werde, sei sehr bemerkenswert. Hagen mit seiner Bevölkerungsstruktur und seinem Einkommensniveau erwecke laut Birgit Lühr zunächst den Anschein, als wenn die meisten Betroffenen hier möglicherweise das Geld für eine Kinderwunschbehandlung nicht aufbringen könnten. Doch das Gegenteil sei der Fall.

Wer wirklich Hilfe benötige, finde den Weg in das Zentrum, das den Namen „Freyja“ trägt. Angelehnt an die nordische Wanengöttin der Liebe. „Die hoch spezialisierte Technik hat ihren Preis, das weiß ich“, sagt Birgit Lühr. Die Entwicklung sei umso schöner, weil das Zentrum letztlich auch ein Wunsch aus der Hagener Bevölkerung heraus gewesen sei.