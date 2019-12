Hagen-Mitte. Die vier Gewinner des Hagener Heimatpreises sprechen von einer großen Ehre und sehen den Preis als Verpflichtung an, ihr Engagement fortzuführen.

Hagener Heimatpreis ehrt vier wertvolle Institutionen

Der Hagener Geschichtsverein, das Stadtteilforum Eppenhausen sowie die Brauchtumvereine Boeler Loßröcke und die Boelerheider Heidefreunde sind am Dienstagabend mit dem Heimatpreis der Stadt Hagen für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden. „Stärkung unserer Heimat durch bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement“ – die Landesregierung NRW und die Stadt Hagen hatten sich bewusst für ein offenes Thema entschieden, das diejenigen, die sich auf unterschiedliche Weisen für die Stärkung des Heimatgefühls durch ehrenamtliches Engagement einsetzen, einbezieht. Bis zuletzt waren die Gewinner niemandem außer der Jury, bestehend aus Vertretern aller Ratsfraktionen, der Leiterin der Freiwilligenzentrale, dem Stadtheimatpfleger und dem Ehrenamtsbeauftragten, bekannt gewesen. Nominiert waren schließlich 22 Institutionen und Einzelpersonen, von denen die genannten vier ausgezeichnet wurden und ein Preisgeld von insgesamt 15.000 Euro erhielten.

Dritter Platz für die Loßröcke und die Heidefreunde

So konnten der Verein der „Loßröcke Boele“ und die „Heidefreunde Boelerheide“ den dritten Platz und 4000 Euro Preisgeld für sich gewinnen. Die 1949 und 1955 gegründeten Vereine setzen sich nicht nur für die Organisation des Karnevals und den Erhalt des traditionellen Brauchtums ein, sondern ermöglichen unter anderem auch Wandertage und Herbst- und Kinderfeste. „Damit gerechnet hatten wir nicht, aber die Hoffnung zu gewinnen, hat man natürlich immer“, sagte Michael Werth, Vorsitzender der Heidefreunde Boelerheide. „Es ist eine Bestätigung für alle Mitglieder des Vereins. Die Arbeit macht zwar Spaß, aber bedeutet manchmal eben auch viel Mühe und Einsatz.“ Worin das Preisgeld angelegt werden soll, war noch nicht entschieden. „Es wird sicher nicht verjubelt werden“, versicherte Thomas Sieker, Vorsitzender der Loßröcke Boele. Das Geld solle vor allem dem Stadtteil und der Gemeinschaft zugute kommen.

Große Freude bei den Machern des Stadtteilforums Eppenhausen

Die Zweitplatzierten konnten sich an diesem Abend über ein Preisgeld von 5000 Euro freuen. Das Stadtteilforum Eppenhausen, das sich seit zehn Jahren für das Zusammenleben in ihrem Stadtteil und über dessen Grenzen hinaus einsetzt, nahm den Preis stolz entgegen. „Zu gewinnen, ist angesichts einer so großen Konkurrenz überwältigend. Wir sind dankbar, dass unsere Arbeit und deren Kontinuität wertgeschätzt werden“, schilderte der Vorsitzende Hinrich Riemann. Der Verein sei mit 35 Mitgliedern zwar klein, aber stets offen für die Ideen anderer Unterstützer. Mit dem Preisgeld wolle man versuchen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen neben zahlreichen Veranstaltungen wie Erzählcafés und dem Stadtteilforum weiter auszubauen.

6000 Euro für den Hagener Geschichtsverein

Einen großen Wert auf die Einbindung junger Hagener legen auch die Erstplatzierten des Heimat-Preises. Der 1988 gegründete Hagener Geschichtsverein, der seinen Schwerpunkt auf die Zeit des Nationalsozialismus setzt, erhielt ein Preisgeld über 6000 Euro. Als Träger der Initiative „Stolpersteine“, setzt sich der Verein für das Erinnern an Hagens Vergangenheit und für entsprechende neue Konzepte ein. „Wir freuen uns über die Anerkennung von über 30 Jahren Arbeit und sehen darin die Verpflichtung weiterzumachen. Unser Hauptziel ist es, in den nächsten Jahren, die Kooperation mit den Hagener Schulen auszubauen und Jugendlichen durch Einbindung digitaler Medien, die Vergangenheit ihrer Heimatstadt näherzubringen“, erklärte Vorsitzender Pablo Arias die Pläne, die der Verein für die Zukunft hat. Gerade dieses Engagement für die Hagener Jugendlichen konnte die Jury von der Bedeutung des ehrenamtlichen Beitrags, den der Geschichtsverein Hagen leistet, überzeugen. Auch im nächsten Jahr wird der Heimat-Preis unter dem Motto „Nachhaltigkeit in der Entwicklung und Pflege unserer Heimat Hagen“ verliehen werden. Die Auszeichung kommt Institutionen zugute, die über einen langen Zeitraum hinweg die Stadt Hagen bereichert haben und noch bereichern.