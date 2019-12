Oberhagen. Ein Mann hat sich auf spektakuläre Weise der Kontrolle der Polizei entzogen. Nach einem Unfall flüchtet er, stellt sich aber selbst.

Hagener flüchtet mit quietschenden Reifen und rammt Pkw

Der Fahrer eines Opel Astra ist am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr mit durchdrehenden Reifen vor der Polizei geflüchtet und anschließend in einen parkenden Wagen hineingefahren. Die Polizeibeamten gaben entsprechende Anhaltesignale, welche zunächst auch befolgt wurden. Der Fahrzeugführer bremste seinen Pkw ab und hielt an. Als die Polizeibeamten sich dem Fahrzeug näherten, wurde der Pkw plötzlich stark beschleunigt und fuhr weg. Nach einer kurzen Fahndung konnte der Pkw in der Nähe wieder angetroffen werden. Hier war er frontal gegen einen anderen, geparkten Pkw geprallt.

Fahrer stellt sich später selbst

Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter und konnte zunächst nicht mehr gefunden werden. Im Rahmen der Ermittlungen wurden aber die Personalien des Fahrers festgestellt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden im vierstelligen Eurobereich. Etwa eine Stunde später meldete sich die Polizei aus Wetter und teilte mit, dass sich der geflüchtete Fahrzeugführer in der dortigen Wache selbst gestellt hat. Der Grund seiner Flucht lag darin, dass er vor etwa drei Monaten seinen Führerschein hat abgeben müssen und er somit ohne Fahrerlaubnis gefahren ist. Mit der neuerlichen Tat wird er sich auf eine deutlich längere Zeit ohne Führerschein einrichten müssen.