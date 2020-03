Hagener Busse fahren nur noch nach dem Samstagsfahrplan

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen und der sinkenden Fahrgastzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Krise reduziert die Hagener Straßenbahn ihr Angebot und bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese unvermeidbaren Einschränkungen. Die Busse fahren ab Mittwoch, 18. März, zunächst montags bis freitags, auf allen Linien nach dem ohnehin schon modifizierten Samstagsfahrplan.

An Samstagen wird bis auf Weiteres der reguläre Fahrplan zusätzlich auf folgenden Linien eingeschränkt:

Linie 519: Die Linie 519 fährt nur zwischen Herdecke-Nacken und Hagen-Stadtmitte. Auf dem Abschnitt von der Stadtmitte bis Emsterfeld verkehrt die Linie nur morgens und abends. Alternativ kann die Linie 518 genutzt werden.

Linie 534: Die Linie verkehrt nur im Stundentakt.

Linie 542: Die Linie fährt tagsüber viermal pro Stunde zwischen Kabel und Westerbauer Schleife. Die Fahrten bis Gevelsberg erfolgen planmäßig.

Linie SB71: Die Linie verkehrt nur im Stundentakt. In Hohenlimburg bleiben die Anschlüsse an die Linien 530 und 539 bestehen.

Nacht-Express: An allen Tagen fährt der Nacht-Express letztmalig um 0.32 Uhr ab der Haltestelle Stadtmitte. Die Fahrt um 1.32 Uhr an den Wochenenden entfällt.

Die genauen Abfahrtszeiten der Busse sind in den Fahrplantabellen unter www.strassenbahn-hagen.de zu finden und ab sofort in der elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar.