Hagen: Zugausfälle auf der Strecke nach Essen

Züge von Abellio fallen am Wochenende zwischen Hagen und Essen aus.

Hagen. Auf der Strecke von Hagen nach Essen finden Bauarbeiten statt. Das führt ab Freitag zu Zugausfällen.

Aufgrund von Bauarbeiten durch die DB Netz AG kommt es von Freitag, 21. Februar (22 Uhr), bis Montag, 24. Februar (4.30 Uhr), zu einer Sperrung der Strecke zwischen Bochum Hbf und Essen Hbf für die Züge der Linie RB 40 der S-Bahn Rhein-Ruhr. Sie entfallen auf dem genannten Abschnitt.

Ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) ist eingerichtet. Dieser hält an den folgenden Punkten: Essen Hbf: Hbf, Bussteig 5; Wattenscheid: Bahnhof; Bochum Hbf: Buddenbergplatz. Die Züge aus Richtung Hagen kommen mit ca. zehnminütiger Verspätung am Bochumer Hbf an.

Züge von Bochum nach Hagen mit Verspätung

Ein nahtloser Umstieg auf den SEV wird ermöglicht. Die Züge in Richtung Hagen fahren am Bochumer Hbf ca. fünf Minuten verspätet ab. Die Sicherung der letzten Reisekette ist mit einer zusätzlichen SEV-Fahrt von Essen Hbf nach Bochum Hbf gewährleistet.

Gleichzeitig kommt es auf den Linien RE 16, RB 91 und RE 11 (RRX) von Abellio zu Einschränkungen in dem Zeitraum auf diesem Abschnitt. Weiterhin kann sich die Fahrzeit durch die Nutzung des SEV verlängern.

Aktuelle Fahrpläne im Internet

D

ie aktuellen Fahrpläne sind unter www.abellio.de abrufbar. Fahrgäste haben zudem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des VRR und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.

Die aktuellen Fahrpläne sind unter www.abellio.de abrufbar. Fahrgäste haben zudem die Möglichkeit, sich in der Fahrplanauskunft des VRR und der Deutschen Bahn AG über die gültigen Fahrzeiten zu informieren.