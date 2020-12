Blaulicht Hagen: Zeugen nach Einbruch in Yachtclub gesucht

Hagen Im Yachtclub wird eine Marken-Kettensäge gestohlen. Die Täter stiegen durch das Fenster ein. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Am Dienstagmittag meldete ein 59-Jähriger der Polizei einen Einbruch in einen Yachtclub in der Straße Baukey. Der Mann aus Herdecke hatte bemerkt, dass das Fenster zum Büroraum offen stand und augenscheinlich beschädigt war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Marken-Kettensäge im Wert von rund 300 Euro gestohlen.

Polizei hofft auf Zeugen

Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 22. Dezember gegen 18 Uhr, und Dienstag, 29. Dezember gegen 13 Uhr.

Hinweise auf Täter gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um

Hinweise durch Zeugen.