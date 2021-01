Hagen: Zahl der Neugeborenen so hoch wie lange nicht mehr

Hagen Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts wurden in Hagen im Jahr 2020 mehr Kinder geboren, als in den Vorjahren.

Nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts IT.NRW wurden im Jahr 2020 etwa 169.140 Kinder in Nordrhein-Westfalen geboren. Das sind rund 1.250 oder 0,7 Prozent neugeborene Kinder weniger als im Jahr 2019 (damals: 170.391 Lebendgeborene). In Hagen hingegen zeigt sich nach den Schätzungen ein anderer Trend: Meldete IT.NRW für 2019 für die Volmestadt noch 1.948 Neugeborene, gehen die Statistiker in 2020 von rund 2.000, also 2,7 Prozent mehr Neugeborenen aus. Eine so hohe Zahl hat es laut IT.NRW in Hagen seit 2011 nicht mehr gegeben. Die meisten Neugeborenen wurden zuletzt 2018 (1.969) gemeldet.

Endgültige Ergebnisse folgen

Für 32 Kreise und kreisfreie Städten erwarten die Statistiker für das gerade zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen; in 14 Kreisen und sechs kreisfreien Städten, wie Hagen, wird ein Anstieg der Zahl der Neugeborenen erwartet. Wie die Statistiker mitteilen, stammen die genannten Daten aus einer Schätzung, die vom Statistischen Landesamt Nordrhein-Westfalen entwickelt und durchgeführt wurde. Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten und ermöglicht lediglich Aussagen zur Gesamtzahl der Geburten. Endgültige Ergebnisse der Geburtenstatistik 2020 stehen voraussichtlich im Juni 2021 zur Verfügung.