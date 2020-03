Hagen: Zahl der Corona-Infizierten steigt auf elf

Hagen. Die Zahl der Corona-Infizierten in Hagen ist am Mittwoch auf elf Personen gestiegen. Das Gesundheitsamt leitete die erforderlichen Maßnahmen ein.

In Hagen sind drei weitere Personen an Corona erkrankt. Das hat am Nachmittag das Gesundheitsamt bestätigt. Insgesamt gibt es somit aktuell elf Corona-Patienten in Hagen. Das Gesundheitsamt ermittelte daraufhin alle Kontaktpersonen der Patienten und leitet zurzeit weitere Schritte wie zum Beispiel die Anordnung einer häuslichen Isolation für die Kontaktpersonen ein.

Das Gesundheitsamt der Stadt Hagen ist für wichtige Fragen unter der Hotline 02331/207-3934 montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Die Stadt Hagen bittet ihre Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich darum, die Hotline wirklich nur in dringenden Fällen anzurufen, um eine Überlastung zu vermeiden. Die Leitung ist zwischenzeitlich so stark nachgefragt, dass Anrufer nicht durchkommen.

Weitere Informationen zum Coronavirus in Hagen gibt es auf der städtischen Internetseite www.hagen.de und auf den offiziellen Social Media-Kanälen der Stadt Hagen. Informationen zum Virus allgemein gibt es auf der Homepage des Robert Koch-Institutes www.rki.de/faq-ncov und auf den Seiten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung www.infektionsschutz.de.