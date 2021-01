Natur Hagen zählt seine Wintervögel in den Gärten und Parks

Hagen. Setzt sich das Amselsterben fort? Alle Hagener sind aufgerufen, die Singvögel, die sie innerhalb einer Stunde sichten, zu zählen.

Der Naturschutzbund (NABU) Hagen beteiligt sich an der bundesweiten Stunde der Wintervögel, bei der ab kommenden Freitag bis zum Sonntag alle Bürger dazu aufgerufen sind, die in ihrer Umgebung vorkommenden Wintervögel zu zählen. Dabei sollen im Garten, auf dem Balkon oder im Park alle Singvögel, die innerhalb einer Stunde gesichtet werden, notiert und an den NABU übermittelt werden. „Wir sind gespannt auf das Ergebnis, vor allem auf den Amselbestand“, so Frank Munzlinger, Vorsitzender der NABU-Ortsgruppe Hagen.

Die Zahl der gesichteten Amseln war bereits in den vergangenen Jahren gesunken – eine Entwicklung, die Vogelexperten aufgrund einer grassierenden Viruserkrankung bei der Art schon befürchtet hatten. Nun werde man sehen, ob die zahlenmäßige Abnahme dieser Art anhalte, so Munzlinger.

Epidemie bei den Blaumeisen

Ein besonderes Augenmerk richten die Ornithologen auch auf die Blaumeise. Im vergangenen Frühjahr war in weiten Teilen Deutschlands eine durch ein ausgelöste Epidemie aufgetreten, der Tausende Blaumeisen zum Opfer fielen. Bei der jüngsten großen Vogelzählung, der Stunde der Gartenvögel im Mai, wurden entsprechend weniger Blaumeisen beobachtet. Für die Experten ist es spannend herauszufinden, ob dieser Effekt im Winter noch spürbar ist.

Mit der Teilnahme an der Aktion kann jeder mithelfen, eine detaillierte Momentaufnahme der Vogelwelt in Hagen zu ermöglichen. Die erfassten Daten tragen laut Naturschutzbund dazu bei, die heimischen Vögel besser zu schützen. Die Stunde der Wintervögel gilt als größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands. 2020 hatten sich an der Aktion mehr als 143.000 Menschen beteiligt.

Von Witterung abhängig

Experten des NABU konnten anhand der langjährigen Zählung nachweisen, dass die winterlichen Vogelzahlen in den Gärten stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen. Die lange Reihe zunehmend milder Winter führte zuletzt zu sinkenden Wintervogelzahlen.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich einen Platz im eigenen Garten oder draußen in der Natur suchen, von dem aus man gut beobachten kann und dann von jeder Art die höchste Anzahl an Exem­plaren, die man im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu Gesicht bekommt, notieren. Auf diese Weise können Doppelzählungen vermieden werden. Am bequemsten kann das Ergebnis über das Meldeformular des Nabu mitgeteilt werden (www.nabu.de). Die Beobachtungen vom 8. bis 10. Januar können bis zum 18. Januar gemeldet werden.

2020 lag Kohlmeise vorn

Es macht jedoch keinen Sinn, Schwäne, Gänse oder Enten am Hengsteysee zu zählen, denn diese Arten sind bei der Aktion nicht gefragt. Elstern und Eichelhäher dürfen dagegen gern mitgezählt werden.

Im vergangenen Jahr wurde die Kohlmeise (759) am häufigsten gesichtet, gefolgt von Blaumeise (557), Amsel (380), Spatz (293), Elster (269), Ringeltaube (207), Rotkehlchen (172), Buchfink (159), Dompfaff (154), Schwanzmeise (118) und Star (105).