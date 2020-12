Hagen: Weihnachtliche Trompetenklänge zu früher Stunde

Hagen-Emst Es reißt manchen Emster aus dem Schlaf, doch die weihnachtliche "Ruhestörung" der Bläser um Thomas Schindler hat eine lange Tradition.

Es hat etwas ganz Besonderes: Dieser Moment, wenn am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages die Töne der Posaunen und Trompeten auf Emst erklingen. Es hat etwas Vertrautes, etwas Traditionelles. Und das seit mehr als 60 Jahren. Auch in diesem Jahr wird der Hagenern Thomas Schindler zusammen mit seinen Kollegen Weihnachtsklassiker wie „O du Fröhliche“, „Stille Nacht“ oder „Alle Jahre wieder“ auf der Trompete spielen - mit ausdrücklicher Genehmigung des Ordnungsamtes.

Mit 14 Jahren ist Schindler in den Posaunenchor des CVJM Emst eingetreten, um Trompete spielen zu lernen. „Ich wollte es einfach lernen, ich habe damals auch Handball und Fußball gespielt, aber Trompete spielen fand ich genauso spannend“, erzählt er. 40 Jahre ist das nun her. Seitdem spielt er, zusammen mit anderen Musikern, immer am ersten Weihnachtsfeiertag an verschiedenen Stellen auf Emst. In den 90er Jahren fusioniert der Chor des CVJM Emst mit dem CVJM Mitte. „Es wurden immer weniger Mitglieder, viele sind weggezogen oder haben aufgehört zu spielen“, so der 55-Jährige. Damals waren es etwa 20 Leute, mit denen sich Thomas Schindler morgens um 6 Uhr an der Erlöserkirche auf Emst, dem Startpunkt des Weihnachtskonzerts, getroffen hat. „Dann haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt, die eine hat an zentralen Punkten auf Emst gespielt, die andere Gruppe in anderen Stadtteilen.“ Anschließend gibt es immer ein großes Abschlusskonzert um 9 Uhr im Hagener Bahnhof. Zu diesem Konzert kommen dann auch andere Chöre, die noch Lust haben, Weihnachtslieder zu spielen.

Immer weniger Mitglieder

Mittlerweile sind es deutlich weniger Musiker. Vor zwei Jahren hat sich der Posaunenchor aufgelöst. Zu wenig Mitglieder. Es gibt keinen Nachwuchs mehr. Das Interesse an Blasinstrumenten sei nicht mehr so groß, so Schindler. „Aber der harte Kern spielt weiter. Zu viert oder zu zweit spielen wir immer und wenn ich alleine wäre, ich würde trotzdem morgens um 6 Uhr anfangen zu spielen“, sagt Thomas Schindler. Der gebürtige Hagener möchte eine Tradition aufrechterhalten und den Menschen mit der Musik an Weihnachten eine Freude machen. Und das besonders in diesem Jahr: „Es finden kaum Gottesdienste zu Weihnachten statt, dann gibt es wenigstens ein paar Weihnachtslieder vor der Haustür.“

Doch nicht alle freuen sich über die Trompetentöne am Weihnachtsmorgen: „Vor Jahren haben wir sogar mal einen Eimer Wasser über den Kopf geschüttet bekommen“, erinnert sich Schindler mit einem Lachen im Gesicht. Aber meistens sei die Resonanz sehr positiv. Es gebe immer Leute, denen es nicht gefällt. „Aber wenn wir die Hälfte der Menschen in der Umgebung, in der wir spielen, erreichen und ihnen eine Freude damit machen können, ist das doch schon sehr viel wert.“ Eine Freude machen, dass ist in diesem Jahr von ganz besonderem Wert: Und so werden Thomas Schindler und seine Kollegen auch an diesem ersten Weihnachtsfeiertag um 6 Uhr morgens für einen ganz besonderen Moment in vielen Emster Straßen sorgen.