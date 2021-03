Hagen: Wahlkampf ist eröffnet – Ring frei zu Runde eins

Der Wahlkampf in Hagen ist eröffnet – findet WP-Redakteur Jens Stubbe.

Hagen. Wer immer auch nach der Wahl im September für Hagen in den Bundestag ziehen wird – der Wahlkampf ist bereits eröffnet.

Der Wahlkampf ist eröffnet. In der roten Ecke: der Pferdeflüsterer mit feinem Krokodil-Outfit aus Haspe. In der schwarzen: ein basketball-rüpelnder Professor aus dem Reich der Stukenförsterei. Timo Schisanowski vs Mark Eulerich – Ring frei zu ersten Runde.

Und da teilt erst einmal der Herausforderer­ um das sich fest in SPD-Hand befindliche Berliner Direktmandat­ aus. „Ich verfolge keine Parteikarriere und versuche nicht, über Parteipositionen meinen­ Lebensunterhalt zu verdienen“, sagt Eulerich mit Blick auf seinen Kontrahenten, der in etwa in derselben Gewichtsklasse anzusiedeln ist. Wums. Das hat gesessen...

Schöne Bilder auf Instagram

Und der SPD-Kandidat? Bringt sich vorzugsweise in den sozialen Netzwerken in aussichtsreiche Position. Schleckt Eis vor dem Schwelmer Kirchturm, beglückt eine Stute mit zärtlichen Streicheleinheiten und sinniert tief versunken über einem Büchlein zur Gevelsberger­ Stadtgeschichte. , rüstet auf zum NHL-Finale in American-Football-Montur mit indianisch anmutenden Kampfstreifen auf den Wangen.

Bis Schisanowski zurückschlägt, kann es nicht mehr lange dauern.