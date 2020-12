Hagen: Vorweihnachtlicher Abendgesang im Hospiz

Hagen Eine Ablenkung in der schwierigen Coronazeit gab es für Bewohner des Hagener Hospizes bei einem Konzert unter Coronabedingungen.

Alle Jahre wieder und in diesem Jahr gleich zweimal ließ es sich Valerie Eickhoff, Mezzosopranistin von der deutschen Oper am Rhein in Düsseldorf, nicht nehmen auch bei regnerischem Wetter, die Gäste des Stationären Hospizes Hagen mit wunderbaren Advents- und Weihnachtsliedern auf das bevorstehende Fest der Geburt Christi einzustimmen.

Gäste, Zugehörige sowie Mitarbeiter des Hospizes und des Fördervereins kamen nicht umhin, die Klassiker von „White Christmas“ über „Ihr Kinderlein kommet“ bis hin zu „Stille Nacht – heilige Nacht“ mit zu summen und erlebten eine besondere Vorfreude auf das nun kommende Weihnachtsfest.

Ablenkung in der Coronazeit

Die Klänge von „Leise rieselt der Schnee“ ließen ein paar zarte Schneeflöckchen vor dem geistigen Auge des Zuhörers tanzen. Die Künstlerin verzichtete abermals auf eine Gage. Das Publikum bedankte sich mit herzlichem Applaus und einem kleinen Geschenk als Dankeschön. „Wir sagen herzlichst Danke, für diese wunderbare musikalische Ablenkung in einer coronabeschwerten Zeit“, betonen Merle Schüpphaus, Einrichtungsleiterin des Stationären Hospiz Hagen und Dr. Gerhard Koch, Vorsitzender des Fördervereins.