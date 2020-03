Hagen: Verwaltung sagt alle Sitzungen ab – nur Rat tagt

Hagen. Auch die Hagener Politik beschränkt sich auf das Notwendigste. Nur noch der Rat tagt – am 26. März in der Stadthalle Hagen.

Der Ältestenrat der Stadt hat am späten Montagabend beschlossen, dass sämtliche politischen Sitzungen, die vor den Osterferien stattfinden sollten, abgesagt werden. Hintergrund ist die voranschreitende Ausbreitung des Coronavirus.

Die Regelung gilt ab sofort: Das bedeutet, dass sowohl Stadtentwicklungsausschuss als auch Schulausschuss, die am Dienstagnachmittag stattfinden sollten, abgesagt sind.

Rat kommt am 26. März zusammen

Lediglich der Hagener Stadtrat wird am 26. März zusammenkommen. Allerdings tagt der Rat nicht wie eigentlich üblich im Ratssaal, sonder stattdessen in der Stadthalle. „Hier ist es möglich, dass die Beteiligten einen größeren Abstand zueinander wahren“, so Stadtsprecher Thomas Bleicher.

Auch die Tagesordnung sei eingeschränkt. „Wir beschränken uns auf die unbedingt notwendigen Beschlüsse“, so Thomas Bleicher. Außerdem werde die Ratssitzung nur mit eingeschränkter Öffentlichkeit stattfinden können, so erklärt die Stadt weiter.