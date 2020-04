Polizei Hagen: Versuchter Raub mit Pfefferspray-Einsatz am Bahnhof

Hagen-Mitte. Die Hagener Polizei fahndet nach zwei Männern, die am Bahnhof einen 30-jährigen niedergeschlagen haben.

Die Hagener Polizei fahndet nach zwei Männern, die im Bahnhofsquartier versucht haben, einen Mann auszurauben. Am Dienstag traf ein 30-Jähriger in der Bahnhofstraße im Bereich des Graf-von-Galen-Rings gegen 19.15 Uhr auf zwei Männer. Nach bisherigen Ermittlungen kam es zu einer Auseinandersetzung. Beide Männer sprühten plötzlich Pfefferspray in das Gesicht ihres Opfers und schlugen anschließend, offenbar auch mit Gürteln, auf ihn ein.

Dabei versuchten sie, dem 30-Jährigen sein Mobiltelefon aus der Tasche zu ziehen. Das konnte dieser verhindern, indem er einen Gürtel der Räuber ergriff. Daraufhin flüchteten die beiden Unbekannten. Ihr Opfer blieb mit Platzwunden am Kopf zurück und suchte die nahe gelegene Polizeiwache auf. Der 30-Jährige beschrieb die Täter als arabisch-stämmig. Einer trug eine schwarze Jacke, eine Kappe und einen Bart. Die Kripo hat den Fall übernommen und sucht nach Zeugen. Hinweise: 986 2066.