Hagen: Vermisster Senior tot in Altenheim-Teich aufgefunden

Schreckliche Entdeckung am heutigen Donnerstagmorgen: Gegen 7.20 Uhr wurde die Feuerwehr in ein Altenheim in Hagen-Emst - zur Seniorenresidenz in der Thünenstraße - gerufen.

In der Gartenanlage trieb eine leblose Person in einem Teich. Die Feuerwehr barg den Toten aus dem Wasser, die Polizei identifizierte ihn als 78-jährigen Bewohner des Altenheimes.

Der Mann wurde seit ca.5 Uhr vermisst. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei geht aktuell von einem Unglücksfall aus.