Hagen: Verdächtige Motorroller in Vorhalle sichergestellt

Vorhalle. Weil Versicherungskennzeichen an mehreren Motorrollern in Vorhalle nicht vergeben waren, stellte die Polizei die Fahrzeuge in der Nacht sicher.

Verdächtige Roller ohne gültige Kennzeichen hat die Hagener Polizei in der Nacht zum Dienstag im Vorhalle sichergestellt. Gegen 1.20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in Vorhalle ein verdächtiger Motorroller auf, der in der Wortherbruchstraße geparkt war. In der Vergangenheit war es vermehrt zu Verkehrsverstößen durch eine Gruppe von Rollerfahrern gekommen, die sich auch polizeilichen Kontrollen entzogen.

Das Versicherungskennzeichen des Krades war nicht vergeben, in der näheren Umgebung fanden sich zwei weitere geparkte Kleinkrafträder, bei denen die Nummernschilder sich als Fälschungen entpuppte. Die Polizei stellte zwei Roller und ein Kennzeichen sicher. Während der Aktion näherte sich der 19-jährige Besitzer eines Rollers den Beamten. Er trug eine Schreckschusspistole bei sich, die die Polizei sicherstellte. Aufgrund der Angaben des Mannes leitete die Polizei fünf Strafverfahren ein, unter anderem wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.