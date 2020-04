Hagen und Breckerfeld: Wie ist es um Naherholung bestellt?

Raus in die Natur: Das klappt in Hagen und Breckerfeld. Aber wie beurteilen Sie den Naherholungswert Ihres Wohnorts. Beim Heimatcheck kommt es auf Ihre Stimme an.

Hagen. Das Wochenende lockt in die Natur. Aber wie ist es um die Naherholung in Hagen und Breckerfeld bestellt? Das ist eine Frage beim Heimatcheck.

Wie zufrieden sind Sie mit dem Freizeit- und Naherholungsangebot in Ihrem Ort? Lockt Sie der Stadtwald? Gibt es in Ihrem Ort genügend Parks? Und wie steht es mit den Sportmöglichkeiten? Auch um diese Fragen geht es beim großen WP-Heimatcheck, bei dem Sie, liebe Leser, das Wort haben. Denn: Gerade jetzt während der Corona-Krise gilt es, einen Blick nach vorn zu richten.

In unserem großen Heimatcheck für Hagen und Breckerfeld haben Sie die Möglichkeit abzustimmen. Denn es wird eine Zeit nach Corona geben. Eine Zeit mit Wahlen und neuen Weichenstellungen. Wir wollen die Politiker mit Ihren Aussagen konfrontieren – egal, ob sie in Haspe, auf Emst oder in Altenhagen wohnen. Vergeben Sie daher für Hagen und Breckerfeld in 14 verschiedenen Kategorien Noten von 1 (sehr gut) bis 6 (ungenügend).

Heimatcheck: Impulse im Jahr der Kommunalwahl

Die Umfrage dauert etwa fünf Minuten. Von den Ergebnissen erhoffen wir uns auch Impulse für unsere Berichterstattung im Jahr der Kommunalwahl (13. September). Uns interessiert abseits der Corona-Krise, was vor Ihrer Haustür gut läuft, aber natürlich auch, wo es hapert.

Gibt es dunkle Ecken, in denen Sie sich unsicherfühlen? Sind Sie unzufrieden mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr? Die Ergebnisse des Heimat-Checks veröffentlichen wir ab Mitte Mai online und in der gedruckten Lokalausgabe.

10 x 2 Ruhrtopcards zu gewinnen

Und so machen Sie ganz einfach beim großen Heimatcheck mit: Hier geht es zur großen Onlineumfrage der WP . Am Ende unserer Umfrage haben Sie noch die Möglichkeit, der Redaktion eine Themenanregung zu hinterlassen. Gibt es eine Geschichte, die Sie über Ihren Ort gerne lesen möchten?

Als Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnehmern des Heimat-Checks 10 x 2 Ruhrtopcards. Vielen Dank an alle Teilnehmer. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!