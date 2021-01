Hagen: Unbekannte zerkratzen sechs Fahrzeuge

Die Polizei Hagen sucht nach Zeugen für die Vorfälle in der Grabenstraße.

Hagen Lackkratzer an sechs Fahrzeugen bemerkte ein Autofahrer. Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Grabenstraße etwas beobachtet haben.

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Samstag (19. Dezember) und Samstag (2.Januar), sechs Fahrzeuge in der Grabenstraße beschädigt.

Einer der Fahrzeughalter bemerkte jetzt Lackkratzer an seinem Mercedes. Zudem stellte er an fünf weiteren Fahrzeugen in der Straße ähnliche Beschädigungen fest. Hinweise auf einen Verursacher ergaben sich vor Ort nicht.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die

verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich

unter der Rufnummer 02331/9862066 zu melden.

