Vorhalle. Dank eines aufmerksamen Ladendetektivs hat die Polizei in Vorhalle in einem Sportgeschäft eine Diebin festnehmen können.

Hagen: Trickdiebin in Sportgeschäft gestellt

Eine Trickdiebin hat die Hagener Polizei am Samstag in Vorhalle festnehmen können. Die 33-Jährige wollte Ware im Wert von etwa 140 Euro in einem Sportgeschäft in der Weststraße mitgehen lassen.

Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie die Frau gegen 10.30 Uhr mit Kleidungsstücken in eine Umkleidekabine ging und diese anschließend ohne die Ware wieder verließ. Anschließend ging die Frau zum Ausgang, um den Laden ohne zu bezahlen zu verlassen. Der Mann verständigte die Polizei.

Es stellte sich heraus, dass die Diebin in der Umkleidekabine das Etikett eines Kleidungsstücks mit Alufolie umwickelt hatte, um die Alarmanlage am Ausgang des Geschäftes zu umgehen. Sie hatte zudem weitere Stücke an Alufolie für weitere Diebstähle vorbereitet. Die Polizei nahm die 33-Jährige vorläufig fest.