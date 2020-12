Hagen: Stromausfall am Silvesterabend legt Stadtteil lahm

In Teilen der Hagener Stadtteil Haspe und Wehringhausen ist am Silvesterabend der Strom ausgefallen.

Hagen Essen auf dem Herd, Getränke im Kühlschrank, und dann gehen die Lichter aus. In einem Hagener Stadtteil ist der Strom ausgefallen.

Bescheidener Ausklang des Jahres 2020: In zwei Hagener Stadtteilen ist am Silvesterabend der Strom für mehr als eine Stunde ausgefallen. Als die einen sich zu "Dinner for one" vor dem Fernseher versammelt hatten, die anderen gerade das Essen auf dem Herd zubereiten wollen, gingen die Lichter aus. Um kurz nach 18 Uhr geht ist in Teilen von Haspe und in Teilen von Wehringhausen (oberhalb der Buscheystraße) plötzlich nichts mehr. Erst gegen 19.15 Uhr war der Strom wieder da.

Nach einem letzten Flackern wurde es schlagartig finster. Betroffen waren offenbar die Hestert sowie weite Teile des Hasper Zentrums. Ursache: Der Brand eines Trafohäuschens in Wehringhausen.

Die Hagener Feuerwehr rückte um 18 Uhr an und brachte das Feuer an der Station in der Pelmkestraße schnell unter Kontrolle.