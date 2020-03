Auf der Suche nach Schnäppchen und Raritäten begaben sich am Samstag viele Besucher in das Kulturzentrum Pelmke in Wehringhausen. Beim „Nightflow-Markt“ konnten sich Trödel-Begeisterte so richtig austoben und das Angebot vieler lokaler Anbieter nach Schätzen durchforsten.

Auf drei Etagen verkauften Menschen aus Hagen und Umgebung zwischen 18 und 22 Uhr ihre unliebsam gewordenen Besitztümer zu kleinen Preisen. Das Angebot war breitgefächert, denn von Kleidung über Bücher und DVDs bis hin zu Dekoartikeln war alles dabei, was das Trödler-Herz höher schlagen lässt. Wer vom ausgiebigen Stöbern erschöpft war, konnte sich bei selbst gemachter Pizza stärken und kalten Getränken erfrischen.

Schallplatten und Kleidung besonders gefragt

So unterschiedlich die Besucher waren, so vielfältig war auch das Angebot der privaten Verkäufer. Andreas Winkelmann stand das erste Mal hinter dem Verkaufstisch, aber zuvor war er einige Male schon als Käufer in der Pelmke. „Ich löse eine Erbschaft auf und verkaufe viel Dekoration und einige meiner DVDs. Besonders gut scheinen sich Kleidung und Tonträger zu verkaufen, vor allem Schallplatten“, erzählte er von seinen Erfahrungen. Mit der Organisation des Marktes sei er sehr zufrieden gewesen, die Tische habe man ihm zur Verfügung gestellt, so dass er nur noch um kurz vor 17 Uhr mit dem Aufbau seiner Waren beginnen musste.

Joshua Winkler, ein Stammkunde in der Pelmke, hatte schon etwas mehr Erfahrung mit dem Verkaufen. „Ich bin zum dritten Mal hier und verkaufe vor allem Schallplatten und Kameras. Früher habe ich auch versucht, Antiquitäten anzubieten, aber dafür scheint hier nicht das richtige Publikum zu sein.“ Auf die Frage, was sich besonders gut verkauft, konnte er nicht pauschal beantworten. „Das ist immer unterschiedlich und hängt davon ab, was die Leute suchen.“ Besonders habe ihm gefallen, dass man mit einem Flohmarkt ein nachhaltiges Konzept unterstützt: „Alles, was man hier kaufen kann, musste nicht erst neu produziert werden. Warum etwas neu und für viel Geld kaufen, wenn man es hier günstig bekommen kann?“

Nie mit leeren Händen nach Hause

Auch Jasmin Kaupat und Melanie Oelschlegel bieten in der Pelmke Gebrauchtes, das man noch gebrauchen kann. Foto: Michael Kleinrensing

Dass das Konzept eines Nacht-Flohmarktes aufgeht, bewiesen die Reaktionen der Besucher, die am Samstag scharenweise in die Pelmke strömten. Daniela und Mandy Winkler waren nicht zum ersten Mal bei einem der halbjährlich stattfindenden Flohmärkte im Kulturzentrum Pelmke. „Wir sind bis jetzt nie mit leeren Händen nach Hause gegangen. Heute haben wir schon zwei Tüten mit Errungenschaften gefüllt“, erzählten sie stolz. „Man trifft viele nette Leute bei entspannter Atmosphäre. Aus unserer Sicht könnte der Flohmarkt ruhig öfter stattfinden.“

Und auch Jana Veladzic und Miriam Greve konnten diesem Urteil nur zustimmen: „Wir sind über Facebook auf die Veranstaltung aufmerksam geworden und zum ersten Mal dabei. Der Markt ist übersichtlich und bietet eine schönte bunte Vielfalt.“

Projekt der Pelmke-Azubis

Anders als bei vielen anderen Flohmärkten, die schon in den Morgenstunden ihre Tore öffnen, kann der „Nightflow-Markt“ der Pelmke mit gemütlichem Flair bis 22 Uhr überzeugen. Sarah Jung, die Veranstaltungskauffrau und für die Organisation von Veranstaltungen im Kulturzentrum zuständig ist, erklärte das Konzept: „Beim Nacht-Flohmarkt handelt es sich um das Azubi-Projekt der Pelmke. Bei uns müssen die Händler nicht schon für morgens aufstehen, um ihre Waren aufzubauen, sondern können Samstagabends damit beginnen. Und auch den Gästen scheint Trödeln zu späterer Stunde zu gefallen.“

Die meisten Besucher kämen schon zu Beginn des Flohmarktes um 18 Uhr, um die besten Teile zu ergattern, aber auch später sei noch einiges los. „Bei uns verkaufen jedes Frühjahr und jeden Herbst etwa 20 bis 30 Privatpersonen. Es kann jeder mitmachen, der uns rechtzeitig eine E-Mail schreibt, da die Plätze leider schnell vergeben sind. Was wir nicht wollen, sind Neuwaren oder Elektroschrott. Hier soll das angeboten werden, was ein zweites Zuhause verdient.“