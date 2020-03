Hagen: Starke Bindung schafft Vertrauen zur Polizei

Es gab sie, die schwierigen Zeiten. Als vor elf Jahren ein Mann türkischer Herkunft auf der Polizeiwache an der Prentzelstraße starb, kochten die Emotionen hoch. Das hat mit den Ereignissen zu tun und mit all den Gerüchten, die schnell die Runde machten. Aber es hängt auch damit zusammen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen der Polizei und den Hagener Kulturvereinen noch nicht so stark war, als dass man all die Vorfälle in einem Dialog miteinander hätte aufarbeiten können.

Vor einer derartigen Krise ist auch heute niemand gefeit. Die Bedrohung einer Moschee in Haspe hat uns vor Augen geführt, dass rechtsradikale Wirrköpfe auch in unserer Stadt zuschlagen könnten. Was wäre gewesen, wenn tatsächlich eine Bombe in der Moschee explodiert wäre? Niemand will sich das ausmalen.

Und doch besteht die berechtigte Hoffnung, dass in einer ähnlichen Krisensituation heute die Bindung so stark wäre, dass die Situation nicht eskalieren würde. Und das liegt daran, dass die Polizei und Kulturvereine es geschafft haben, Vertrauen aufzubauen.