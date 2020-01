Hagen. Der Marketing-Preis Südwestfalen geht an die Stadtwerke Iserlohn. 250 Wirtschaftsvertreter verfolgen die Preisverleihung in der Hagener SIHK.

Hagen: Stadtwerke Iserlohn und Woodland-Gin räumen Preise ab

An die 250 Wirtschaftsvertreter aus Hagen und der gesamten Region verfolgen am heutigen Dienstagabend, 21. Januar, die 28. Verleihung des Marketing-Preises in der SIHK. Der Marketing-Club-Südwestfalen verleiht den etablierten Preis an die Stadtwerke Iserlohn, die sich selbst als Heimatversorger bezeichnen.

Das Unternehmen, das 300 Mitarbeiter beschäftigt, zeichne sich durch besondere Kundenorientierung und Heimatverbundenheit aus, begründet die Jury ihre Entscheidung. 20 Unternehmen hatten sich um den Marketing-Preis beworben.

Auch Start-up-Award vergeben

Mit dem ebenfalls verliehenen Start-up-Award wird das Unternehmen „Sauerland Distillers“ für seinen Woodland-Gin ausgezeichnet. Die Jury bescheinigt den Preisträgern, ein Produkt geschaffen zu haben, das mittlerweile aus der Region nicht mehr wegzudenken sei. Das Bild zeigt (von links) Till Brauckmann, Moritz Dimde und Gregor Biedrzycki von „Woodland-Gin“ sowie Mike Kowalski und Reiner Timmreck von Stadtwerke Iserlohn.