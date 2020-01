Hagen: Stadtbedienstete holen 76-Jährigen zurück ins Leben

Ziemlich bescheiden kommt er daher, dieser Hanno Brackmann. Er ist 78 Jahre alt und ist, wie er uns berichtet, in der vergangenen Woche im Zentralen Bürgeramt der Stadt tot umgefallen. Mitarbeiter der Stadt Hagen haben ihn zurück ins Leben geholt.

„Da war nichts mehr. Mein Herz hörte auf zu schlagen“, sagt Hanno Brackmann, „die Ärzte sagten mir später im Krankenhaus, dass ich kurze Zeit klinisch tot war.“

Plötzlich hört das Herz auf zu schlagen

Brackmann, der zu diesem Zeitpunkt schon längst Bypässe hatte, wollte bei der Stadt einen neuen Pass beantragen an diesem Mittwochmorgen. Plötzlich und ohne vorherige Anzeichen hörte sein Herz auf zu schlagen.

„Ich will nicht mit einem Bild in die Zeitung und auch keine große Geschichte. Aber ich wünsche mir, dass, bei aller Wut, die die Bürgerämter oft abkriegen, mal gesagt wird, was dort eben auch für Menschen arbeiten“, sagt Brackmann.

Mit Defibrillator wiederbelebt

Denn die Mitarbeiter des Amtes zögerten keine Sekunde, schlossen kurzerhand ab, holten ein Defibrillator und retteten durch diesen Einsatz wohl das Leben von Hanno Brackmann, der wenige Minuten später vom Rettungsdienst weiterbehandelt werden konnte.

Er wird noch im Krankenhaus bleiben müssen. Er wird in die Reha kommen. Er wird noch seine Zeit brauchen. Eines ist für Hanno Brackmann aber klar. Die Menschen aus dem Zentralen Bürgeramt sind und bleiben für ihn Helden.