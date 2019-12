Weil er husten musste: Ein Mann (32) hat in Hagen die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist in ein Brückengeländer auf der Schwerter Straße gekracht.

Hagen. Ein Hustenanfall hatte in Hagen einen schwer beschädigten Sportwagen zur Folge. Und die Polizei hatte noch mehr zu tun.

Hagen: Sportwagen nach Hustenanfall schwer beschädigt

Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Freitagabend auf der Schwerter Straße nach eigenen Angaben einen Hustenanfall erlitten und in dessen Folge die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Mit seinem Audi R8 V10 fuhr der Fahrer über den Bordstein und prallte gegen das Brückengeländer.

Durch den Aufprall wurde der Sportwagen zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Das hochmotorisierte Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Alkoholisierter Mann aus Hagen verliert Kontrolle über BMW

Gekracht hat es auf der Buschmühlenstraße im Lennetal. Und zwar schon am Freitagmorgen gegen 9.50 Uhr in Höhe des DHL-Paketzentrums, wie die Polizei erst am Samstag mitgeteilt hat. Ein 42-jähriger Mann aus Hagen wurde dabei leicht verletzt.

Er war nach Angaben der Polizei mit seinem 5er BMW unterwegs in Richtung Industriestraße, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort mehrere Elemente einer Leitplanke demolierte und schließlich an einer Straßenlaterne zum Stehen kam. Der Pkw erlitt hierbei einen Totalschaden und auch die Straßenlaterne wurde erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 10.000 Euro.

Der Fahrer selbst erlitt nur leichte Verletzungen, jedoch stellte sich heraus, dass er sowohl unter dem Einfluss von Alkohol als auch anderer Rauschmittel stand. So waren mehrere Blutproben fällig und der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Polizei erwischt mutmaßlichen Einbrecher mit Drogen in der Tasche

Einbruchsversuch, Drogen und Widerstand – dieser junge Mann fiel gleich dreifach auf. Am Freitag fielen einem Zeugen ein 22-jähriger und ein 27-jähriger Mann aus Hagen auf, die versucht hatten, in ein Haus an der Adolfstraße einzudringen. Sie konnten durch die herbeigerufene Polizei festgenommen werden.

Dabei stellte sich heraus, dass gegen den jüngeren Mann schon ein Haftbefehl vorlag. Außerdem fanden die Beamten bei seiner Durchsuchung Betäubungsmittel auf. Da er nach seiner Festnahme auf der Polizeiwache auch noch Widerstand leistete, wird er sich nun demnächst erneut wegen mehrerer Delikte verantworten müssen.