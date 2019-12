Wer bis jetzt noch nicht weiß, wo er in Hagen Silvester feiern könnte - hier ein paar Tipps.

Hagen: Silvester-Tipps für Kurzentschlossene

Nur noch wenige Tage, dann steigt die Nacht der Nächte. Die meisten wissen vermutlich längst, wie sie Silvester verbringen. Gemütlich zu Hause feiern, gemeinsam mit Freunden oder auf einer größeren Veranstaltung. Falls nicht: Hier ein paar Tipps (natürlich nur eine kleine Auswahl) für Kurzentschlossene.

In der alten Kapelle bei Elbers wird an Silvester die Musik-Show „Johnny Cash: I walk the line“ präsentiert. Foto: Michael Kleinrensing

Stadttheater

Das Theater präsentiert am 31. Dezember die beschwingte Lehár-Operette „Der Graf von Luxemburg“. Für die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr gibt es noch Karten, die Abendvorstellung um 19.30 Uhr ist ausverkauft. Tickets gibt es an der Theaterkasse, unter Telefon 02331-207-3218 oder online unter www.theaterhagen.

Theater an der Volme

Im Theater an der Volme auf dem Elbersgelände läuft an Silvester dreimal die Musik-Show „Johnny Cash: I walk the line“. Für die Nachmittagsvorstellung um 15 Uhr gibt es noch Karten zum Preis von 19,50 bzw. 22 Euro. Die 18-Uhr-Vorstellung ist ausverkauft, „für die Spätvorstellung um 21 Uhr mit anschließendem Buffet gibt es noch wenige Restkarten zum Preis von 30 bzw. 33 Euro“, erklärt Theaterleiterin Indra Janorschke.

Kulturzentrum Pelmke

„Wir machen eine schöne Disco“, verspricht Jürgen Breuer. Der Chef des Kulturzentrums Pelmke weist darauf hin, dass es im großen Saal im Gebäude in der Pelmkestraße 14 aber erst um 23 Uhr losgeht. „Wir sprechen Nachtschwärmer an. Unsere Silvesterparty geht erfahrungsgemäß bis 5 Uhr“, sagt Breuer. Ein DJ lege rockige Musik auf, das Pelmke-Team erwarte 200 Gäste. Karten für 8 Euro gibt’s im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Diskothek Capitol

In der Großdisco Capitol bei Elbers können Fans von Großveranstaltungen (Eintritt ab 18 Jahren) ab 22 Uhr in verschiedenen Musikbereichen feiern. „Außerdem bieten wir Flying Finger Food an“, erklärt Capitol-Betreiber Mike Henning. „Es gibt keinen Vorverkauf, an der Abendkasse kosten Eintrittskarten 10 Euro“, ergänzt Henning.

In der „Grand Central Bar“ wird am 31. Dezember ab 21 Uhr gefeiert. Foto: Michael Kleinrensing

Grand Central Bar

In der „Grand Central Bar“ im Gebäude des Restaurants „Elbers 800 Grad Grill und Bar“ auf dem Elbersgelände wird ab 21 Uhr Silvester gefeiert. „Wir erwarten 120 Gäste“, sagt Elbershallen-Geschäftsführer Christian Isenbeck. Ein DJ von Top Events legt Musik auf, der Eintritt beträgt 10 Euro. Eine Anmeldung ist unter info@elbers800grad.de möglich. Oder man kauft für 10 Euro eine Karte an der Abendkasse (falls noch verfügbar).

Hier wird nicht gefeiert

In der Stadthalle gibt es in diesem Jahr keine Silvesterfeier. „Der November war rappelvoll mit Veranstaltungen, außerdem haben wir nach aufwändiger Renovierung Ende Oktober unser Restaurant Wintergarten wiedereröffnet“, erklärt Stadthallen-Chef Jörn Raith, „für eine entsprechende Vorbereitung für eine gelungene Silvesterparty blieb einfach keine Zeit.“ Für den Jahreswechsel 2020/21 plane man jedoch wieder ein Silvester-Event im Wasserlosen Tal.

Infobox „Die 20 tanz’ ich“ im Bar Celona Unter dem Motto „Rutschfest ins neue Jahrzehnt – Die 20 tanz’ ich“ wird Silvester ab 20 Uhr im Restaurant „Bar Celona“am Friedrich-Ebert-Platz 3 gefeiert. Es gibt noch Komplettkarten (pro Person 69 Euro inklusive Buffet) und Karten für 39 Euro (ohne Buffet). Der Eintritt beinhaltet einen Begrüßungsdrink, ausgewählte Getränke (all inklusive) und DJ-Musik auf der Tanzfläche.

Auch der Hasper Hammer bleibt in diesem Jahr an Silvester geschlossen. Im Kulturzentrum wird traditionell im Zwei-Jahres-Rhythmus gefeiert und nach der Veranstaltung im letzten Jahr wird zum diesjährigen Jahreswechsel pausiert.

In der Gaststätte Spinne in der Hohenzollernstraße wird ebenfalls nicht gefeiert. „Am Silvestertag schließen wir gegen 18 Uhr“, sagt Gastroberater Frank Beckenbach. Vom 3. bis 8. Januar bliebe die Spinne dann aufgrund kleiner Renovierungsarbeiten komplett geschlossen.