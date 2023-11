Hagen: Shisha-Pfeife verursacht Kohlenmonoxid-Vergiftung

Hagen Mit einer CO-Vergiftung musste ein Mann aus Hagen-Eilpe am Sonntag in eine Spezialklinik gebracht werden. Schuld war offenbar seine Wasserpfeife.

Eine Shisha hat am Sonntagabend in Hagen-Eilpe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der Rettungsdienst war zu einem medizinischen Notfall gerufen worden – aber schon beim Betreten der Wohnung schlugen die Kohlenmonoxid-Melder des Rettungsdienstpersonals an. So wurden die Einsatzkräfte schnell auf das giftige, geruchlose Gas aufmerksam.

Die Rettungskräfte brachten den 35-Jährigen, zu dessen Hilfe sie gerufen worden waren, sofort aus der Wohnung. Bei der Versorgung im Rettungswagen stellten sie einen erhöhten CO-Wert im Blut des Patienten fest. Der Mann kam wegen seiner Kohlenmonoxid-Vergiftung mit Notarzt-Begleitung in eine Spezialklinik mit Druckkammer.

Feuerwehr findet Shisha als Kohlenmonoxid-Quelle

Parallel zur Patientenversorgung hatten die Rettungskräfte die Feuerwehr alarmiert, um die Ursache des CO-Austritts zu ermitteln. Die Feuerwehr fand in der Wohnung eine Wasserpfeife, die den Kohlenmonoxid-Austritt verursacht hatte. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung, bis keine zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration mehr gemessen wurde. Da Kohlenmonoxid ein nicht wahrnehmbares Nervengift ist, werden die Gefahren oft unterschätzt. Grade im Winter ist die Gefahr groß, weil Fenster und Türen geschlossen sind. Deshalb rät die Feuerwehr neben Rauchmeldern auch zu CO-Meldern.

