Hagen: Selbstmord in der Justizvollzugsanstalt

Ein 57-jähriger Strafgefangener ist am Freitagmorgen in der Justizvollzugsanstalt Hagen tot aufgefunden worden. Der Gefangene war in einem Einzelhaftraum untergebracht. Die Kriminalpolizei war vor Ort und hat – wie in solchen Fällen üblich – die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um einen Suizid. Die Staatsanwaltschaft wird eine Obduktion veranlassen. Der Gefangene hatte bis in den November 2022 eine Freiheitsstrafe wegen eines Drogendeliktes von 3 Jahren und 11 Monaten zu verbüßen.