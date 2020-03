Hagen: Schlägerei vor der Elbers-Diskothek

Hagen-Mitte. Zu einer Schlägerei ist es in der Nacht zum Sonntag auf dem Elbersgelände gekommen. Die Polizei konnte einen Haupttäter identifizieren.

Wegen Körperverletzung ermittelt die Hagener Polizei nach einer Schlägerei auf dem Elbersgelände. Gegen 4 Uhr in der Frühe wurden die Beamten am Sonntag auf das Elbersgelände gerufen. In den frühen Morgenstunden waren dort zwei Personengruppen in eine Schlägerei verwickelt. Zuvor war es bereits in der angrenzenden Disco zu Wortgefechten und Rangeleien gekommen, wonach alle Beteiligten von den Türstehern des Ladens verwiesen worden waren. Nach ersten Erkenntnissen kam es bei dem Handgemenge vor der Großraumdisco dann zu Faustschlägen und auch einem Tritt in das Gesicht eines 23-jährigen Opfers. Der 26-jährige Tatverdächtige konnte durch die Polizeibeamten ermittelt werden. Beide Kontrahenten trugen Verletzungen davon, der 23-Jährige musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.