Hagen: Renitente Diebin schlägt wild um sich

Wehringhausen. Ein ertappte Diebin in einem Supermarkt in Wehringhausen setzt sich zur Wehr, als sie von Sicherheitspersonal gestellt wird.

Mit einer Strafanzeige hat am Mittwoch ein Diebstahlsversuch einer Frau in Wehringhausen geendet. Gegen 17.30 Uhr beobachteten zwei Mitarbeiter eines Supermarktes an der Wehringhauser Straße eine Frau. Die 41-Jährige steckte diverse Gegenstände aus den Verkaufsregalen in ihre Jacke und wenig später in ihren Rucksack.

Als sie bemerkte, dass sie beobachtet wurde, floh sie aus dem Geschäft. Beide Mitarbeiter verfolgten sie und konnten sie auf dem Parkplatz packen. Doch die Frau setzte sich zur Wehr, schlug um sich und verletzte dabei einen 28-jährigen Sicherheitsmann leicht. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm die Personalien der renitenten Diebin auf. Die Hagenerin muss jetzt mit einer Anzeige rechnen.