Hagen: Randalierer spuckt im Fotogeschäft um sich

Hagen-Mitte. Nach einem Streit in einem Fotogeschäft, bei dem ein Kunde um sich spuckte, musste die Hagener Polizei dazwischengehen.

Ein Randalierer in einem Fotogeschäft in der Hagener Innenstadt hat am Mittwoch für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Mann war gegen 11.45 Uhr mit Angestellten des Ladens in der Elberfelder Straße über den Umtausch von Ware in Streit geraten und randalierte.

Der 54-jährige Kunde schubste die Mitarbeiter und bespuckte einen Angestellten, so dass dieser am Hals getroffen wurde. Um weitere Straftaten zu verhindern, brachten die Beamten den Randalierer vorübergehend ins Polizeigewahrsam. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.