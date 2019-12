Hagen. Ein Randalierer hat in Hagen eine Polizistin bespuckt und einen weiteren Beamten verletzt. Und auch eine Richterin musste sich Schlimmes anhören.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hagen: Randalierer (39) spuckt Polizistin ins Gesicht

Begonnen hatte alles am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr an der Frankfurter Straße. Dort randalierte der Mann vor einem Kiosk. Der 39-Jährige lief beim Eintreffen der Beamten auf der Fahrbahn herum. Er war den Polizisten bereits bekannt und sollte durchsucht werden. Begleitet von einem großen Repertoire an Beleidigungen versuchte der Hagener, sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Dabei spuckte er einer Beamtin gezielt in das Gesicht.

Die Beamten griffen daraufhin zu und brachten den 39-Jährigen ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin trat er um sich und versuchte die Ordnungshüter mit Kopfstößen zu treffen und bedrohte sie mehrfach. Es gelang ihm, einen Polizisten leicht zu verletzen, der aber dienstfähig blieb. Im Gewahrsam beleidigte er nicht nur die dort eingesetzten Beamten, sondern auch die hinzugerufene Richterin. Der Randalierer muss jetzt mit mehreren Anzeichen rechnen.

Nach Kollision mit Ampel Fahrerflucht in Hohenlimburg begangen

Mit einer dreisten Unfallflucht hatte es die Polizei in Hohenlimburg zu tun. Am Sonntag flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer eines Pkws nach einer Kollision mit einer Ampelanlage. Ein 37-jähriger Zeuge hatte gegen 21.30 Uhr einen lauten Knall gehört und gesehen, wie ein dunkles Fahrzeug nach dem Zusammenstoß über die Straße Zur Hünenpforte in Richtung Autobahnauffahrt Hagen-Süd (A45) flüchtete.

Er verständigte umgehend die Polizei. Diese konnte auf dem Gehweg an der Unfallstelle einen Kühlerrahmen finden. Das Fahrzeugteil gehört zu einem VW und ist vermutlich bei der Kollision vom flüchtigen Auto abgefallen. An der Ampelanlage entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Mast war deutlich deformiert und die Signalkästen teilweise herausgefallen.

Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Wer hat ein stark beschädigtes Auto gesehen,hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zur Fahrerin oder zum Fahrer machen? Anrufe werden unter 02331/986-2066 entgegengenommen.

Unfall auf der Eckeseyer Straße

Verletzungen hat eine Frau bei einem Unfall auf der Eckeseyer Straße erlitten. Am Samstag, kam es auf der Eckeseyer Straße gegen 10 Uhr zu dem Vorfall. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte sich eine 27-Jährige mit ihrem BMW von dem Gelände eines Autohauses kommend zurück in den fließenden Verkehr in Richtung Hauptbahnhof einordnen. Dabei kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Geländewagen der Marke Jeep eines 42-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die 32-jährige Ehefrau des Hageners leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.