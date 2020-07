Die Polizei rückte aus: In Hagen-Dahl ist es zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Blaulicht Hagen: Räuberischer Diebstahl in Supermarkt in Dahl

Dahl . Ein Mann will in Hagen-Dahl Schokolade und Kakao aus einem Supermarkt stehlen - dann kommt es zum Handgemenge. Polizei hofft auf Zeugen.

Am Samstagmorgen ist es gegen 8.18 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt in Dahl gekommen.

Angestellten geschubst

Eine bislang unbekannte männliche Person hatte zuvor eine Tafel Schokolade und eine Packung Kakao entwendet und die Ware unbezahlt an der Kasse vorbeigebracht. Als die Person von einem Angestellten angesprochen wurde, kam es zu einem Handgemenge. Der Täter schubste den Angestellten weg und flüchtete zu Fuß in Richtung Priorei.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß und schlank, circa 25 Jahre alt, südosteuropäische Erscheinung, dunkle Haare, auffälliger Kratzer auf der rechten Gesichtshälfte, kurzer Bart, bekleidet mit einem grauen Strickpullover, einer blauen Jacke und blauen Arbeitshose sowie dunklen Arbeitsschuhen. Zudem führte er eine braune Tasche mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.