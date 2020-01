Hagen: Präsident des Marketing-Clubs setzt auf junge Leute

Neuer Präsident des Marketing-Clubs Südwestfalen ist Prof. Dr. Ebbo Tücking. Der 50-Jährige gilt als Vollblutprofi in Sachen Marketing. Er unterrichtet das Fach Marketing an der UE in Iserlohn und hat selbst Erfahrungen als Unternehmer.

Herr Prof. Dr. Tücking – als neuer Präsident wollen Sie sicherlich nicht nur die bisherigen Mitglieder halten, sondern auch neue gewinnen. In Hagen gibt es die Wirtschaftsjunioren, den Unternehmerrat, etliche Service-Clubs. Und alle hoffen auf rege Beteiligung bei ihren Abendveranstaltungen.

Ebbo Tücking Ja, wir alle müssen mit unserer freien Zeit haushalten. Aus Pflichtgefühl kommt heute niemand mehr zu einem Abendtermin. Die Leute kommen nur, wenn sie Spaß haben. Wir müssen die Mitglieder und Gäste also unterhalten. Entertainment ist wichtig, wir sollten ein bisschen mehr Glamour bieten. Und die Besucher müssen bei uns etwas lernen. Wir laden schließlich als Fachverband ein, in dessen Fokus Marketing steht.

Was wünschen Sie sich für den Marketing-Club und seine Mitglieder?

Ich möchte, dass der Club jünger und lockerer wird. Ich glaube, da ich Hochschullehrer bin, kann ich Impulse setzen, da ich gute Kontakte zu jungen Leuten habe.

Sie spielen auf die Iserlohner Hochschule BiTs (Business and Information Technology School) und die UE (University of Applied Sciences Europe) an?

Genau. Die UE ist seit zwei Jahren Sponsor des Marketing-Clubs. Davon profitieren beide Seiten. Studierende besuchen Veranstaltungen des Marketing-Clubs und bringen frischen Wind ins Clubleben, andererseits bringt der Club die Studierenden mit Unternehmern aus der Region zusammen. Das ist ein wertvoller Schritt in die Zukunft, schließlich möchten wir nicht, dass die jungen Leute nach dem Studium nach Hamburg, Berlin oder Frankfurt gehen, sondern in der Region bleiben. Fachkräfte in Unternehmen zu halten, wird beim wachsenden Problem des Fachkräftemangels immer wichtiger. Der Marketing-Club engagiert sich somit für die Region.

Bezeichnet sich selbst als radikalen Erneuerer: Prof. Dr. Ebbo Tücking. Foto: Dirk Klüppel

Vor gut 20 Jahren haben Sie den Textilhandel cove & co gegründet.

Ich habe ja in Münster studiert und promoviert, und daher hatte ich immer einen guten Draht dorthin. ,Cove’ ist ein alter münsterländischer Begriff für Kittel oder Mantel. Vor drei Jahren hab’ ich das Unternehmen an die beiden Mitgründer verkauft, bin aber noch Vorsitzender des Beirats. Meine Erfahrungen, die ich als mittelständischer Unternehmer gewonnen habe, gebe ich an meine Studenten und an die Mitglieder des Marketing-Clubs weiter.

Wie würden Sie sich selbst beschreiben?

Ich bin ein Wegschmeißer in vielerlei Hinsicht, ein radikaler Erneuerer. Trotzdem bin ich bodenständig. Muss ich auch sein – bei drei Kindern zwischen acht und elf, die ihren eigenen Kopf haben. Meinen Hagener Wohnsitz hab’ ich nie aufgegeben. Ich fühle mich hier einfach wohl und kenn’ mich hier aus.

Digitalisierung ist heute in aller Munde.

Richtig. Doch eins weiß ich: Ob bei meinen Studenten oder Mitgliedern hier im Club – man kann für eine Sache nur Aufmerksamkeit erzeugen, wenn man den Menschen erreicht und nicht beim Produkt anfängt. Ein digitales Produkt wird nur dann angenommen, wenn es auch tatsächlich einen Mehrwert bringt.

Welche Botschaft geben Sie Ihren Studierenden und den Club-Mitgliedern mit auf den Weg?

Dass wir hier in der Region etliche innovative Unternehmen und auch Top-Marketing-Agenturen haben.