Hagen: Polizei stoppt Drogenfahrt in Wehringhausen

Wehringhausen Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt: Er fuhr unter Drogen und ohne Führerschein. Gegen den Hagener lag ein Haftbefehl vor.

Während ihrer Streife beobachteten zwei Polizisten einen Roller in Wehringhausen. Er fuhr die Hugo-Preuß-Straße in Schlangenlinien in Fahrtrichtung Hindenburgstraße entlang. Die Beamten konnten den 40-Jährigen am Dienstagabend auf der Wehringhauser Straße anhalten und kontrollieren. Er erklärte den Polizisten sofort, dass er keinen Führerschein besäße und auch kürzlich Marihuana geraucht hätte.

In Polizeigewahrsam gebracht

Der Mann konnte sich nicht ausweisen und gab seine Personalien nur mündlich an. Als die Polizisten diese abfragten, stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl vorlag. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen mit zur Wache. Dort konnte seine Identität ermittelt und eine Blutprobe entnommen werden. Der Schlüssel des Rollers wurde sichergestellt, da das Fahrzeug nicht auf den 40-Jährigen zugelassen war. Nach Abschluss aller

Maßnahmen brachten die Polizisten den Festgenommenen in das Polizeigewahrsam.