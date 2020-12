Hagen: Polizei auf Silvester vorbereitet - Facebook-Drohung

In den letzten Jahren ist es an Silvester in Hagen immer wieder zu Übergriffen auf Rettungskräfte gekommen. Das soll jetzt verhindert werden.

Hagen Die Polizei Hagen geht mit starken Kräften in die Silvesternacht. Die sollen nicht zum Einsatz kommen. Drohungen gibt es auf Facebook.

Für die Polizei Hagen ist die Silvesternacht 2020 eine "Wundertüte". Die Polizei ist so gut wie wohl noch nie auf den Jahreswechsel vorbereitet, hofft aber weiter, dass die Kräfte nicht zum Einsatz kommen.

In den vergangen Jahren war es insbesondere in den Stadtteilen Wehringhausen und Altenhagen immer wieder zu teilweise massiven Übergriffen auf Rettungskräfte gekommen. Polizei und Rettungsdienst waren bewusst über Notrufe in bestimmte Straßenzüge gelockt worden. Als sie dort eintrafen, wurden sie mit Böllern beworfen und Raketen beschossen.

Ziel der Randalierer: Viele Polizisten verletzen

Auch im Vorfeld des Jahreswechsels gibt es - trotz eines von der auf öffentlichen Plätzen - deutliche Hinweise darauf, dass sich eine ähnliche Situation wiederholen könnte. In sozialen Netzwerken und über Whats-App-Gruppen haben sich polizeibekannte Intensivtäter verabredet. Von "Kriegsdrohungen" gegenüber der Polizei hatte Polizeidirektor Hubert Luhmann, der den Silvestereinsatz geplant hat und am Abend leitet, im Vorfeld gesprochen. "Das Ziel dieser Täter ist es, möglichst viele Polizisten zu verletzten."

Die Polizei Hagen hat darauf im Vorfeld reagiert und kündigt an, jegliche Übergriffe zu unterbinden ("Da haben wir eine ganz kurze Lunte".). "Es wird deutlich mehr Polizei sauf den Hagener Straßen sein als in den vergangenen Silvesternächten", so Luhmann, der aus polizeitaktischen Gründen keine genauen Zahlen nennen will. "Wir werden durch Kräfte der Bereitschaftspolizei unterstützt." Auch das Ordnungsamtes sowie die Feuerwehr Hagen seien mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Polizei plant, Intensivtäter vorzeitig in Gewahrsam zu nehmen

Eine Option: Bekannte Intensivtäter könnten bereits am Abend vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, um Straftaten zu verhindern. Ein Richter des Amtsgerichts Hagen ist in permanenter Bereitschaft.

Damit es aber erst gar nicht zu solch einem massiven Polizei-Einsatz kommen muss, hat die Polizei Hagen im Vorfeld der Silvesternacht massive Aufklärungsarbeit geleistet. So ist ein entsprechender Flyer erstellt und in acht Sprachen übersetzt worden. In diesem werden noch einmal die wichtigsten Regeln erklärt. "Die Botschaft ist klar: Wer sich an die Regeln hält, ist gut aufgehoben", so Polizeipräsident Wolfgang Sprogies, "wer nicht guten Willens ist, soll wissen, dass wir bestens aufgestellt sind."

Aufklärungsarbeit der Polizei in Altenhagen und Wehringhausen

Beamte des Bezirksdienstes haben die Botschaften in den Stadtteilen Altenhagen und Wehringhausen verteilt. Dazu ist die Polizei seit Tagen offensiv in den sozialen Netzwerken unterwegs, um für ein friedliches Silvesterfest zu werben. Dabei muss die Polizei allerdings die Erfahrung machen, dass sie selbst in den Kommentaren auf der eigenen Facebook-Seite bedroht und beschimpft wird. Der Staatsschutz ermittelt in mehreren Fällen.

Dass die Polizei trotz eines Böllerverbots Angriffe fürchtet, hängt auch mit der Corona-Pandemie zusammen. "Durch den harten Lockdown kommen viele ja nicht raus. Es gibt keine Events, Discotheken haben geschlossen", so Sprogies. "Es fehlt einfach seit Wochen die Möglichkeit, auch einmal Dampf abzulassen. Es kann sein, dass die Menschen die Silvesternacht nutzen, um überhaupt einmal vor die Tür zu kommen. Wenn dann viel Alkohol im Spiel ist, kann das gefährlich werden."

Äußere Faktoren wie das Wetter haben Einfluss

Hinzu kommen dann äußere Einflüsse, die die Polizei nicht steuern kann - beispielsweise das Wetter. Für Hagen sind in der Nacht Temperaturen von ein Grad und ein bedeckter Himmel angesagt. Das Niederschlagsrisiko liegt bei 35 Prozent.