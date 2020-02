Hagen: Poco-Mitarbeiter klagen gegen eigenen Betriebsrat

Der Poco-Einrichtungsmarkt in Vorhalle: Hinter den Kulissen des Möbel-Discounters tobt ein erbitterter Kampf der Belegschaft gegen ihren eigenen Betriebsrat, der – so die Mehrheit der 63 Hagener Mitarbeiter – „nicht unsere Interessen vertritt“. Deshalb haben jetzt 36 Poco-Beschäftigte beim Arbeitsgericht den ungewöhnlichen Antrag gestellt, den Betriebsrat aufzulösen.

Genau vor einem Jahr, im Februar 2019, war erstmals eine Arbeitnehmervertretung bei Poco in Vorhalle gewählt worden. Inzwischen wird dem fünfköpfigen Gremium von einem Großteil der Belegschaft „grobe Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten vorgeworfen. So würde er sich weigern, mit dem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, was zu einer Gefährdung von Arbeitsplätzen führe“, fasste es Richter Michael Seidel zusammen.

Kassen- und Planungssystem seit zwei Jahrzehnten im Einsatz

Hintergrund: Seit vielen Jahren, zum Teil schon seit zwei Jahrzehnten, sind in den bundesweit 125 Poco-Einrichtungsmärkten ein Kassensystem, ein Küchenplanungssystem sowie ein Kreditbearbeitungsprogramm im Einsatz – mit denen im Verkauf ständig gearbeitet wird. Diese Programme, so sieht es die Mehrzahl der Vorhaller Poco-Mitarbeiter wie auch der Arbeitgeber, seien zwingend notwendig, um den Betrieb der Filiale aufrechtzuerhalten, „sonst bricht alles zusammen“.

Der Auffassung steht der im vergangenen Jahr gewählte Poco-Betriebsrat jedoch konträr gegenüber: Weil der Arbeitgeber mit Hilfe dieser Programme wohl auch das Verhalten und die Leistung seiner Mitarbeiter überwachen könne, wäre deren Einsatz auch mitbestimmungspflichtig. Das Gremium pocht er auf sein Mitbestimmungsrecht und fordert den Abschluss von Betriebsvereinbarungen.

Band zwischen Gremium und Teilen der Arbeitnehmer völlig zerrissen

Eine von den 36 Antragstellern, die den Betriebsrat abgelöst sehen will, meldete sich erregt zu Wort: „Wir arbeiten seit 19 Jahren im Betrieb, das System wurde bisher nie angefochten. Wir können keine Aufträge mehr schreiben, werden gehindert, weil uns der Zugang zum Betriebssystem verweigert wird. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, unsere Arbeitsplätze zu schützen, nicht, diese zu vernichten.“

Richter Seidel hat für den 15. September einen Kammertermin anberaumt. Das Band zwischen der Poco-Belegschaft und dem gewählten Gremium ist völlig zerrissen.

Der Betriebsrat, so sein Anwalt Daniel Wüstrich (Iserlohn), „sieht keine Veranlassung, den Weg frei zu machen für Neuwahlen“.